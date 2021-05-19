Божевільний хейт, – в ОП назвали 3 причини звільнення Мендель та сказали, яку посаду вона займе

Прессекретарка президента України Юлія Мендель звільняється. В Офісі Президента назвали 3 причини такого рішення. Зокрема, повпливали на звільнення жорсткий режим роботи та божевільний хейт у мережі.
Про це розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також вважає, що рівень професійності Мендель "переходить на вищу сходинку".
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Причини звільнення
• Жорсткий режим
За словами Подоляка, Володимир Зеленський працює цілодобово. У нього, як зазначив радник, немає перерв, при цьому президент прагне весь час бачити якісну роботу.
У такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно,
– сказав Подоляк.
• Хейт
Подоляк вважає, що Юлія Мендель була прицілом постійного "божевільного хейту". Це стосувалось саме її роботи. Подоляк наголосив, що постійна критика сильно демотивує, це теж могло стати одним з важелів під час прийняття рішення про звільнення.
"Її хейтили з будь-якого приводу, абсолютно незаслужено, як правило. Вона – професіонал, але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів, і якихось ревнивих журналістів", – запевнив радник президента.
• Професійний ріст
Останньою причиною Подоляк назвав професійний зріст Юлії Мендель.
Мені здається, що рівень Юлії переходить на сходинку вище. Вона вже повинна була б відійти від функціонала прессекретарки,
– зазначив Подоляк.
Він вважає, що Мендель повинна стати людиною, яка має позицію з багатьох важливих питань і може висловити її від свого імені.
Подоляк додав, що як тільки Мендель знайдуть заміну – вона отримає статус радниці з міжнародних медіа.
Скандали, у які втрапляла Мендель: цікаво
- В ефірі телеканалу "Дом" Мендель сказала, що Україні слід заявити про існування "української російської мови". Це спричинило скандал.
- Також Юлія Мендель була змушена пояснювати інцидент, де відштовхнула журналіста "Схем" Сергія Андрушка. Це сталось наприкінці вересня 2019 року.
- Були й курйози. Зокрема, Юлія Мендель запостила фото з ведмедиками брауні, які підписала "шостий – не зовсім ідеальний". Не насмішило мережу, яка пов'язала пост з шостим президентом Зеленським.
- Мендель також повідомляла про COVID-19 у Володимира Зеленського з курйозом. Прессекретарка написала: "На жаль… Президент почувається добре".