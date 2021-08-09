Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, – в ОП обурилися заявою Лукашенка

Велика пресконференція самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка наробила чимало шуму. Під час неї пролунала величезна кількість провокативних та відверто антиукраїнських висловлювань.

Україна не стала відмовчуватися і в Офісі Президента одразу ж відреагували на обурливі слова білоруського диктатора.

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Як підкреслив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров, звинувачення з боку Лукашенка щодо підготовки бойовиків на території України є безпідставними.

Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Лукашенко,

– зазначив він.

Крім того, прессекретар Зеленського зауважив, що зусилля української влади спрямовані на зміцнення безпеки в країні та повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Лукашенко відвертає увагу від подій в Білорусі

На думку Сергія Никифорова, Олександра Лукашенка мають на меті відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають донині.

Кризу, що почалася після президентських виборів, можна розв'язати лише демократичним шляхом. Але Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти,

– сказав прессекретар.

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За його словами, Зеленський наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав. Він також висловив сподівання, що надалі не буде недружніх кроків щодо України з боку Лукашенка.