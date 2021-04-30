В Офісі Президента прокоментували майбутнє Мендель

Наразі Юлія Мендель продовжує виконувати обов'язки прессекретаря українського президента. Водночас це – тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи в ОП.

У Зеленського вирішили посилити конкретні комунікаційні напрямки. Через це Мендель зосередиться на роботі щодо взаємодії з іноземними ЗМІ.

До теми Мендель йде з посади прессекретарки президента, – ЗМІ

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що комунікації ініціатив президента за межами країни потребують суттєвого посилення.

За його словами, Мендель має відмінні зв'язки у цьому секторі медійної спільноти. Саме тому вона зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій.

Відповідно, посада прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена,

– пояснив Подоляк.

Зауважимо, що Мендель обіймає посаду прессекретарки Зеленського майже 2 роки. Поки що вона ще ніяк не коментувала інформацію про ці кадрові зміни.

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