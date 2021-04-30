В Офісі Президента прокоментували майбутнє Мендель

Наразі Юлія Мендель продовжує виконувати обов'язки прессекретаря українського президента. Водночас це – тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи в ОП.
Джерело:24 канал
У Зеленського вирішили посилити конкретні комунікаційні напрямки. Через це Мендель зосередиться на роботі щодо взаємодії з іноземними ЗМІ.
До теми Мендель йде з посади прессекретарки президента, – ЗМІ
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що комунікації ініціатив президента за межами країни потребують суттєвого посилення.
За його словами, Мендель має відмінні зв'язки у цьому секторі медійної спільноти. Саме тому вона зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій.
Відповідно, посада прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена,
– пояснив Подоляк.
Зауважимо, що Мендель обіймає посаду прессекретарки Зеленського майже 2 роки. Поки що вона ще ніяк не коментувала інформацію про ці кадрові зміни.
Що відомо про Юлію Мендель: головне
- Народилася 3 вересня 1986 року у Генічеську, що на Херсонщині. Закінчила Інститут філології КНУ, де вивчала англійську та польську мови, українську мову та літературу.
- Раніше Мендель працювала на ICTV, "Еспресо-ТВ" та "Інтері". Писала матеріали для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацює з The New York Times.
- У червні 2019 року її призначили прессекретаркою президента Зеленського. Відтоді Мендель встигла потрапити у низку скандалів.
- Зокрема – через штовханину з журналістом "Схем", а також неоднозначні висловлювання про "українську російську мову".