В Офісі Президента російський паспорт назвали "міткою ізгоя"
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Росія продовжує нав'язувати громадянство своєї країни-вигнанця цивілізованого світу та роздає червоні паспорти на тимчасово окупованих територіях. Однак вони й даром нікому не потрібні.
Російський паспорт – "мітка ізгоя"
Зокрема, щодо цього висловився радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він назвав російський паспорт "міткою ізгоя".
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За його словами, будь-які спроби роздавати російські паспорти на українських територіях є безглуздими та безперспективними. Адже український паспорт сьогодні вважається у світі символом хоробрості та героїзму, чого зовсім не можна сказати про документи держави-агресорки.
Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток у РФ-концтабір?
– риторично запитав Подоляк.
Путін хоче роздавати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях: що відомо
- Вчора, 25 травня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження спрощеної процедури видачі російських паспортів на тимчасово підконтрольних окупантам територіях Херсонщини та Запоріжжя.
- До слова цим документом лише вносяться зміни до аналогічного указу про надання російського громадянства мешканцям квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР", підписаного 2 роки тому.
- Окрім того, загарбники спрощують процес подання заяви на отримання російського громадянства і для депортованих на територію країни-агресорки українців. Їм практично силоміць видають червоні паспорти.
- Те ж саме відбувається і в Маріуполі, де окупанти вже розпочали процес видачі паспортів. Старт цьому дала так звана "ДНР". Радник мера міста Петро Андрющенко назвав це "початком фактичної анексії".
- В українському МЗС засудили абсурдні заяви та вчинки окупантів, назвавши незаконну паспортизацію грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права і зобов'язань Росії як держави-окупанта.
- Там зауважили, що жодних правових наслідків видача російських паспортів не матиме. Тобто громадяни України залишаться громадяни Українами навіть якщо отримають від росіян по 10 нічого не вартих паспортів.
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