В Офісі Президента сподіваються на швидкий вступ України до НАТО

Андрій Єрмак наголосив, що Україна сподівається на швидкий вступ до Північноатлантичного Альянсу. За його словами, члени НАТО повинні якомога швидше узгодити це питання.

Глава Офісу Президента нагадав слова Володимира Зеленського про те, що у боротьбі з російською агресією українцям необхідна допомога та підтримка західних союзників.

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Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них,

– сказав очільник ОП.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени Альянсу". За його словами, наша держава очікує конкретних і активних дій з боку НАТО.

Вступ України в НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

На саміті НАТО у Брюсселі 14 червня лідери краї Альянсу обговорять співпрацю з Україною та протидію Росії.

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