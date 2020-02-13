Офіси євроінтеграції відкриють в усіх областях України, – Кулеба

В усіх областях України створять офіси європейської інтеграції. Перший, пілотний, з'явиться у Херсоні вже у травні 2020 року.

Про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба розповів під час робочої поїздки до Харкова, повідомляє Укрінформ.

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Кулеба пояснив, що після відкриття першого офісу за його роботою ретельно стежитимуть.

Відповідно, до кінця року будемо відшліфовувати його роботу і закладати законодавчі та фінансові зміни на наступні роки. І думаю, що в наступному році (у 2021 році, – 24 канал) повернемося до Харкова для того, щоб відкривати разом офіс європейської інтеграції,

– сказав Кулеба.

У офісах проводитимуть тренінги для керівників ОТГ щодо розвитку програм із Європейським Союзом.

За словами Кулеби, такі офіси допоможуть Україні розвиватись у таких напрямках:

впровадження європейських цінностей на рівні регіонів;

залучення інвестицій;

забезпечення синхронізованого курсу України на євроінтеграцію, адже цим питанням займатимуться не лише у столиці, а й у регіонах.

"Щоб кожен громадянин відчував конкретні переваги й користь від європейської інтеграції, яка дозволяє підвищувати якість життя людей і створювати правильні, добрі умови для бізнесу", – додав віцепрем'єр-міністр.