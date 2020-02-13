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      Офіси євроінтеграції відкриють в усіх областях України, – Кулеба

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      Дмитро Кулеба / Укрінформ

      В усіх областях України створять офіси європейської інтеграції. Перший, пілотний, з'явиться у Херсоні вже у травні 2020 року.

      Про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба розповів під час робочої поїздки до Харкова, повідомляє Укрінформ

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      Кулеба пояснив, що після відкриття першого офісу за його роботою ретельно стежитимуть.

      Відповідно, до кінця року будемо відшліфовувати його роботу і закладати законодавчі та фінансові зміни на наступні роки. І думаю, що в наступному році (у 2021 році, – 24 канал) повернемося до Харкова для того, щоб відкривати разом офіс європейської інтеграції,
      – сказав Кулеба. 

      У офісах проводитимуть тренінги для керівників ОТГ щодо розвитку програм із Європейським Союзом.

      За словами Кулеби, такі офіси допоможуть Україні розвиватись у таких напрямках:

      • впровадження європейських цінностей на рівні регіонів;
      • залучення інвестицій;
      • забезпечення синхронізованого курсу України на євроінтеграцію, адже цим питанням займатимуться не лише у столиці, а й у регіонах.

      "Щоб кожен громадянин відчував конкретні переваги й користь від європейської інтеграції, яка дозволяє підвищувати якість життя людей і створювати правильні, добрі умови для бізнесу", – додав віцепрем'єр-міністр.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Євроінтеграція Новини Харкова Новини Херсона Новини України Новини політики
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