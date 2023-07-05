Офіцера Закарпатського ТЦК, який п'яним побив жінку, звільнили з посади
Джерело:Олександр Павлюк
Напередодні на Закарпатті спалахнув скандал. П'яний офіцер ТЦК побив жінку. З ним довго не церемонилися та звільнили з посади.
Відповідне повідомлення надійшло від першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка. Він зауважив, що рішення про звільнення офіцера Закарпатського ТЦК пов'язане зі слідчими діями, які очікують на чоловіка.
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Слідству максимально сприятимуть
Надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд,
– наголосив Павлюк.
Він також зазначив, що зі сторони Закарпатського обласного ТЦК та СП максимально сприятимуть проведенню слідчих дій. Також допомагатимуть з'ясувати всі обставини цього інциденту.
Олександр Павлюк зазначив, що на обвинуваченого очікують слідчі дії. Також проти нього правоохоронці розпочали провадження, пов'язане зі скоєнням кримінального правопорушення. Все це в парі з самим ганебним вчинком стало причиною звільнення офіцера з лав Збройних Сил України.
Офіцер ТЦК побив жінку на Закарпатті: що відомо
- Про сам факт побиття у своєму фейсбуці розповіла Тетяна Новак. Вона зазначила, що на неї напав майор. Тоді, ймовірно, йшлося про Костянтина Варі, котрий був оперативним черговим Закарпатського обласного ТЦК.
- Сталося це в Ужгороді 25 червня близько 15:20 на зупинці "Вулиця Котляревського". За словами потерпілої, разом з чоловіком-військовим вона зайшла до крамниці поблизу зупинки. Там же на них почав наїжджати чоловік у стані алкогольного сп'яніння.
- Згодом з'ясувалося, що ним є майор, який на момент інциденту був у цивільному одязі. Він накинувся з претензіями на чоловіка пані Тетяни. Мовляв, він відсиджується в тилу замість того, щоб воювати.
- Співробітник ТЦК спочатку планував ударити самого захисника. Втім, передумав і кілька разів замахнувся на дружину військового. Крім того, викрикував, що "це його територія" та "усі його знають на цих теренах".