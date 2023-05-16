Загрожує понад 10 років за ґратами: в Івано-Франківську судитимуть офіцера за побиття строковика

У квітні мережу облетіло скандальне відео, де офіцер б'є солдата-строковика просто під час занять. Винуватець невдовзі постане перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Там додають, що вже завершили досудове розслідування щодо офіцера однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався з військовослужбовця.

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Що загрожує офіцеру

Як з'ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику. Фігурант кілька разів вдарив військовослужбовця.

Офіцера обвинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (частина 5 статті 426-1 КК України).

Що передувало

Кадри, на яких офіцер знущається зі строковика, опублікували у мережі 18 квітня. Відео обурило українців. Попередньо писали, що бив строковика старший лейтенант Ярема. Він командир чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України. Ба більше, в ДБР встановили, що це не перший випадок знущань офіцера.

У Західному територіальному управлінні Національної гвардії розповіли, що обурені діями офіцера щодо строковика. Там розпочали службову перевірку та повідомили про інцидент Територіальне управління ДБР у Львові.

"У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця", – заявили в управлінні Нацгвардії.

Своєю чергою Державне бюро розслідувань заявило, що проводить розслідування за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.