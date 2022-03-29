"Офіцерський клуб" на тому світі: ЗСУ знищили російського командира та начальника штабу

Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів тисячами. Серед "утилізованих" командир і начальник штабу.

Офіцерів ворога ліквідували 28 березня. Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців. За попередньою інформацією, серед "утилізованих" – командир і начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії,

– зазначили в ОТУ.

"Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб. І якщо кремлівські очільники не одумаються, то наші захисники регулярно відправлятимуть туди нових учасників", – додали українські воїни.



Збройні Сили України знищили двох російських офіцерів / Фото ОТУ "Схід"