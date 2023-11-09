Офіцеру, який подарував Частякову гранати, не обрали запобіжку: прокурори готують апеляцію

Суд відмовив в обранні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ. Мовиться про офіцера, який подарував помічникові Залужного Частякову гранати. Прокурори вже готують апеляцію.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. У відомстві зазначили, що Спецпрокуратура оскаржуватиме ухвалу суду.

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Прокурори готують апеляцію

Так, прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону вже готують апеляційну скаргу. Її подадуть, щоб оскаржити ухвалу слідчого судді, котрий відмовив застосовувати запобіжний захід щодо старшого помічника заступника Головнокомандувача ЗСУ.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, раніше офіцерові повідомили про підозру. Його звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Згідно з даними слідства, підозрюваний 6 листопада 2023 року подарував на день народження помічникові Головнокомандувача ЗСУ Геннадію Частякову 6 універсальних бойових гранат. На жаль, одна із них вибухнула під час огляду подарунків. Внаслідок цього майор загинув на місці.

Державне бюро розслідувань займається досудовим розслідуванням.

Що відомо про судове засідання

Власне, проходило воно 9 листопада у Печерському суді міста Києва. Прокурори наполягали на тому, щоб офіцера відправили під домашній арешт. Згідно з даними джерел, мовиться про полковника Андрія Тімченка. Він – офіцер з апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Правда, у суді вирішили не обирати запобіжний захід. Не задовольнили клопотання про домашній арешт. Крім того, кореспонденти "Суспільного" повідомили, що засідання заборонили знімати журналістам.

Цікаво, що підозрюваний не пояснив, звідки у нього гранати. Адвокат зазначив, що доки триватиме слідство, його підзахисний нічого не коментуватиме.

Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним. В суді "Суспільному" пояснили: якщо слідчі оголосять нову підозру, тоді судді знову зможуть розглянути можливість обрання запобіжного заходу,

– повідомили журналісти.

Нагадаймо, що у ДБР розглядають чотири версії трагічного інциденту. Перша й основна – нещасний випадок внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм. Три інші: вбивство на замовлення спецслужб Росії, убивство на ґрунті неприязних відносин і спроба вбивства спецслужбами Росії іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗСУ.