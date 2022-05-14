Офіціантки і вишибали, які призначені "керівниками" на Херсонщині, планують тікати до Криму

На тимчасово окупованій Херсонщині колишні офіціантки і вишибали, яких Росія призначила "керівниками", вже планують тікати до Криму.

Через свій непрофесіоналізм "керівники" окупованих територій ведуть Херсонщину до гуманітарної кризи. при цьому й самі це розуміють.

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Служба безпеки України опублікувала нові перехоплені розмови, на яких зафіксована розмова двох колаборантів.

Питання з паливом не вирішуються – ж*па. Питання з ліками не вирішуються – ж*па, із зарплатами та пенсіями не вирішуються – ж*па. Люди вмирають без медикаментів. Вже починають потихеньку росіян ненавидіти

– повідомив один з "керівників".

Співбесідниця додала, що вже 7 день не привозять гуманітарну допомогу. Через це вони спільно знайшли вихід з цієї критичної ситуації: "Якщо нічого не зміниться, у червні треба тікати... Ми з Карінкою на все літо їдемо до Криму. Десь вона офіціанткою, я десь там барменом, офіціантом, чи вишибалою, як раніше був"

У Службі безпеки України зазначила, що, напевно, вони забули – Херсонщина і Крим – це Україна. А за державну зраду і співпрацю з окупантами їм доведеться відповісти.

Дивіться відео перехопленої розмови:

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Російські загарбники постійно намагаються приєднати українські інтернет-мережі до своєї. Вона ж своєю чергою є підконтрольною російським спецслужбам. Таким чином у російських загарбників є підступний план – заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.

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