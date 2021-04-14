Кінець кіпрських офшорів: острів вимагає назвати реальних власників бізнесу

Кіпр, який довгий час був привабливим місцем для офшорів та відмивання грошей, змінює правила. Відтепер у новому реєстрі будуть вказані реальні власники бізнесу, що зареєстрований у країні.

Кіпр вирішив активніше боротися з офшорами та відмиванням коштів. Наскільки це вплине на країну, яка досі популярна серед вихідців з СРСР, – у цьому матеріалі.

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Так само, як в ЄС: чому Кіпр змінив правила

Основна причина – гармонізація законодавства з європейськими нормами, які Нікосія трактувала доволі вільно доволі довго. За це справедливо отримала славу острова-відмивача коштів та "офшорного раю" недалеко від ЄС. Нове рішення полегшить боротьбу з цим та з іншою незаконною активністю, пише видання Al-Jazeera.

Новий реєстр зобов'язує компанії, які базуються або зареєстровані на Кіпрі, декларувати своїх справжніх власників. Це насамперед стосується старих бізнесів – зареєстрованих до 16 березня цього року.



Тепер відмивати гроші через Кіпр буде складніше / Колаж Anti Corruption Digest

Тепер у них є ще один рік, щоб внести правдиві дані на державний вебсайт "Аріадні" та вказати там реального власника. Для нових компаній правила ще суворіші, вони мають лише місяць.

Реальний власник Таким по нових місцевих законах вважається особа, яка володіє понад 25% усіх акцій, має більшість прав під час голосування акціонерів та/або здійснює ефективний контроль навіть через родинні зв'язки. Якщо ніхто не підпадає під умови, власником визнається CEO компанії.

Доступ до цієї важливої бази даних у 2022 році буде лише у поліції Кіпру та розслідувачів фінансових злочинів. Трохи пізніше його хочуть зробити загальним. В планах ЄС – звести усі такі реєстри у одну величезну базу.

Про це заявила міністриня торгівлі та енергетики Кіпру Наташа Пілідес. Як пояснила чиновниця, тепер не треба буде "продиратися через мутну мережу неправдивих вивісок, за якими відбувається відмивання коштів".

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Також нововведення важливе, як додала Наташа Пілідес, для "відслідковування злочинців, які в іншому разі приховають свою особистість за структурою компанії". Кіпр вдавався до такого, бо треба було підтримувати проблемну економіку. Вона залежала від туризму, мала низькі корпоративні податки, тож приваблювала людей різного (часто й нелегального) штибу.

Російський банк: злет, оборудки та падіння

Останнім часом країна прийняла кілька дуже важливих законів, зокремаПо них громадянство за інвестиції отримували корупціонери, наближені до диктаторів, торговці зброєю та інші.

У цей же самий проміжок часу стався інший показовий епізод. Він стосується банку з РФ, що прогорів, але запустив на Кіпрі гучний судовий процес. Мова йде про банківське шахрайство у "Промсвязьбанку", він же PSB. Його контролювали брати-олігархи Дмитро та Олексій Ананьєви, пише видання International Policy Digest.

У 2017 році, вони були на 58 та 59 місцях найбагатших людей Росїі за оцінкою Forbes. PBS був основним активом з вартістю приблизно 2,8 мільярда доларів США. На початку 2010-х він вважався дев'ятим банком в РФ, потім став "системно важливим" (тобто інституцій "занадто великих, щоб впасти").

Дмитро Ананьєв був сенатором Росії з 2006 по 2013 роки. Через близькість до Путіна потрапив у 2018 під санкції Сполучених Штатів. Проблеми почалися роком раніше.



Російський банк на Кіпрі запустив гучний судовий процес / Фото Forbes

"Банк поганих активів" РФ "ТРАСТ" – державний банк – подав до суду на братів Ананьєвих та їхніх дружин – Людмилу та Дарію. Сума, яку в них вимагали, понад 312 мільйонів доларів США. Вона нам ще знадобиться. Дві родини звинуватили у розкраданні коштів та їхньому відмиванні через PSB. На цей час "Промсвязьбанк" вже був у критичному стані та потребував фінансового "рятувального кола".

Держава втрутилася, призначивши зовнішню адміністрацію. Вона знайшла "чорну діру" в балансах PSB, через яку могли зникнути до двох мільярдів доларів США. Це і призвело до державної інтервенції.

В банку, як виявили пізніше, використовували таємну "подвійну документацію". Так створювали офіційні папери щодо займів та неофіційні (з маркуванням CNF). У других викладали реальні умови і транзакції. Документи CNF бачили лише кілька вищих співробітників банку, вони були сховані від державних перевірок.

Щоб ще більше приховати ситуацію, PSB створив кілька компаній, якими формально не володів, але які контролював через третіх осіб. Нібито саме через них йшли грошові перекази (які насправді, звісно, здійснював банк). Компанії брали нові борги щоб сплатити старі, що належали фірмам всередині мережі.

Занадто помітно, щоб пройти повз 77 мільйонів доларів США були нібито забрані з PSB у кеші та переведені у іншу підконтрольну Ананьєвим фінустанову – "Відродження" (втім, держава дійшла і туди у тому ж 2018). Це сталося через два тижні після падіння "Промсвязьбанку". Й тут на сцені нарешті з'явився Кіпр.

Ордер з Нікосії

Листопад 2020 і суд на Кіпрі видав світовий ордер на заморожування активів Ананьєвих. Причиною стало побоювання, що дві родини приховають свої активи від "ТРАСТу" та інших кредиторів, які теж вдалися до юридичних заходів. Кіпріотська справа побудована на секретній судовій доповіді від аудиторів KPMG.



Брати Ананьєви / Фото TAdviser

В ній описуються чотири схеми, як 312 мільйонів доларів США були виведені з PSB. Слухання 6 квітня 2021 у Лімасолі було першою спробою братів скасувати світовий ордер. Гучний процес знову підняв питання до зараз вже дискредитованої схеми "золотих паспортів". Самі Ананьєви кажуть, що не зробили нічого поганого і є жертвами Кремля та його політичних ігор.

Вона була популярна насамперед серед росіян, українців та китайців. І закрита лише у жовтні минулого року – тільки після того, як ЄС пригрозив Кіпру конкретними діями.

Мене представляють як злочинця. Це не вкладається у мене в голові. Дійсно неприємно бачити, як твоя країна намагається вдарити тебе,

– розповідав Дмитро Ананьєв для The Guardian у лютому 2020.

Дмитро Ананьєв та дружина Людмила придбали паспорт Кіпру та право резиденції в ЄС у 2017 – за півроку до краху PSB. І незадовго до введення там державного контролю. ТРАСТ вважає, що Дмитро досі ефективно контролює свою бізнес-групу PSN Group – одну з найбільших у галузі продажу нерухомості.

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Пара тепер живе на кіпріотській віллі вартістю у кілька мільйонів доларів. Олексій та Дарія живуть у вигнанні у ще більш розкішному пентхаузі у Відні з площею 800 метрів квадратних. Він розташований на вулиці Hoher Markt і займає весь п'ятий поверх однієї з найдорожчих будівель.



Один з братів на фоні колекції радянського мистецтва / Фото Tadviser

ТРАСТ також вважає, що Дарія тепер володіє творами мистецтва, компаніями на Кіпрі, нерухомістю у Австрії, Португалії та Росії. Олексій відомий як власник однієї з найбільших (якщо не найбільшої) колекцій радянського мистецтва. В Москві він мав для неї навіть приватний музей, але зараз той зачинений.

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Сотні картин та рідкісні книги, що зникли з колекції, були знайдені у… селі біля Москви. Попередньо Олексій передкав 5299 картин дружині як частину "весільного контракту". Але насправді, щоб приховати їх від кредиторів. Що вже вдалося зробити, так це скасувати ордер Інтерполу на арешт братів, бо він був виданий через політичні причини.

Тепер вони будуть просити Кіпр скасувати світовий ордер на заморожування активів. Тм часом ТРАСТ та KPMG продовжують розслідування. По суті справу розглядатимуть не раніше 2022 року. Але для резидентів Кіпру може настати нова, не дуже приємна ера.