Огидне порушення домовленостей Росією, – посольство США про обстріли на Донбасі

Бойовики протягом 17 лютого вже 47 разів порушили режим перемир'я, зокрема відкривали вогонь по цивільній інфраструктурі. У Посольстві США дії Росії назвали "огидним порушенням домовленостей".

Посольство США в Україні прокоментувало у мережі масові обстріли зі сторони російських найманців по українських позиціях та цивільних об'єктах.

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Дипломати назвали дії Росії "огидним порушенням угод"

У посольстві зазначили, що під час обстрілу Росією Станиці Луганської на підконтрольній українській владі території на Донбасі пошкоджено дитячий садок, поранено двох вчителів, вийшло з ладу енергопостачання.

Зрозуміло, хто агресор на Донбасі – Росія,

– наголосили дипломати.

Обстріли зі сторони проросійських бойовиків там назвали огидним порушенням Москвою мінських угод. Крім того, такі дії, переконані у посольстві, демонструють зневагу Росії до мирного населення України з обох сторін розмежування.

Обстріли окупантів на Донбасі: коротко

Російські найманці значно активізувалися 17 лютого. У результаті 47 порушень режиму перемир'я постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.

Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці.

Українське Міністерство закордонних справ одразу ж відреагувало на обстріл. Там наголосили на серйозному порушенні мінських угод зі сторони Росії. Партнерів закликали негайно засудити інцидент.

Володимир Зеленський назвав обстріл садка великою провокацією зі сторони проросійських сил.

А омбудсменка Людмила Денісова звернулася щодо цього до представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні.

Міжнародна спільнота також виступила зі засудженням дій окупанта та закликами припинити обстріли.

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Текст допису Посольства США в Україні:

Під час обстрілу Росією Станиці Луганської на підконтрольній українській владі території на Донбасі пошкоджено дитячий садок, поранено двоє вчителів, вийшло з ладу енергопостачання. Зрозуміло, хто є агресором на Донбасі – Росія.

Цей напад, як і багато інших, є огидним порушенням Росією Мінських угод і знову демонструє нехтування Росією українським цивільним населенням по обидва боки лінії зіткнення.