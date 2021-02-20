Огидно слухати, – Навальний про справу за наклеп на ветерана

У Росії 20 лютого відбулося 2 судових засідання щодо опозиціонера Олексія Навального. Одне з них стосується справи про нібито "наклеп на ветерана" Ігната Артеменка.

Навальний про звинувачення

За словами політика, йому було огидно слухати, коли прокурорка "читала сфабриковану справу і зображувала ніби голос її тремтить".

До теми У Росії відбудуться 2 судових засідання щодо Навального

Навальний під час своїх останніх слів згадав один епізод з життя Росії: "У Краснодарському краї під дахом Чайки діяла банда Цапка, яка ґвалтувала та вбивала людей. Все це сталося, тому що за ними стояла прокуратура. Але ви не хочете про це говорити, голос у вас не тремтить".

Я вважаю, що ви за це за все будете горіти в пеклі! Ну ви начебто більш-менш молоді, ви не тільки горіти в пеклі будете, але ще відповісте на нормальному людському суді,

– заявив опозиціонер.

Він додав: "Я розумію, що ви влаштували: вранці був один суд, ввечері – інший. Щоб ввечері ви сказали, що Навальний сидить не тому що переховувався від інспекції, а тому що образив ветерана".

Два останні слова за день

Наразі суддя пішла у нарадчу кімнату. Вирок оголосять о 17:00 за київським часом. Додамо, що прокуратура вимагає для Навального штраф – 950 тисяч рублів.

Навальний заявив, що прокурор постійно стверджує нібито він вимагає до себе "виняткові умови".

"Жахливо смішно, що знову останнє слово. Мені здається, якщо в однієї людини може бути два останніх слова за один день – це теж винятковість, яку я не вимагав", – наголосив опозиціонер.

Що відомо про ув'язнення Навального