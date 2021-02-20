Огидно слухати, – Навальний про справу за наклеп на ветерана

У Росії 20 лютого відбулося 2 судових засідання щодо опозиціонера Олексія Навального. Одне з них стосується справи про нібито "наклеп на ветерана" Ігната Артеменка.
Джерело:Meduza
Навальний про звинувачення
За словами політика, йому було огидно слухати, коли прокурорка "читала сфабриковану справу і зображувала ніби голос її тремтить".
До теми У Росії відбудуться 2 судових засідання щодо Навального
Навальний під час своїх останніх слів згадав один епізод з життя Росії: "У Краснодарському краї під дахом Чайки діяла банда Цапка, яка ґвалтувала та вбивала людей. Все це сталося, тому що за ними стояла прокуратура. Але ви не хочете про це говорити, голос у вас не тремтить".
Я вважаю, що ви за це за все будете горіти в пеклі! Ну ви начебто більш-менш молоді, ви не тільки горіти в пеклі будете, але ще відповісте на нормальному людському суді,
– заявив опозиціонер.
Він додав: "Я розумію, що ви влаштували: вранці був один суд, ввечері – інший. Щоб ввечері ви сказали, що Навальний сидить не тому що переховувався від інспекції, а тому що образив ветерана".Зверніть увагу! Наразі суддя пішла у нарадчу кімнату. Вирок оголосять о 17:00 за київським часом. Додамо, що прокуратура вимагає для Навального штраф – 950 тисяч рублів.
Два останні слова за день
Навальний заявив, що прокурор постійно стверджує нібито він вимагає до себе "виняткові умови".
"Жахливо смішно, що знову останнє слово. Мені здається, якщо в однієї людини може бути два останніх слова за один день – це теж винятковість, яку я не вимагав", – наголосив опозиціонер.
Що відомо про ув'язнення Навального
- 2 лютого політика засудили до 3,5 року колонії звичайного режиму. Оскільки Навальний вже перебував під домашнім арештом, то у в'язниці він мав відсидіти 2,8 року.
- Європейський суд з прав людини закликав Кремль негайно звільнити опозиціонера із СІЗО, однак там сказали, що така вимога є "свідомо нездійсненною".
- Зранку 20 лютого суддя розглянув апеляцію на вирок. Російські служителі Феміди вирішили таки відправити Навального у колонію, однак на менший період – 2 роки, 6 місяців та 2 тижні. Так, опозиціонер має сидіти за ґратами до липня – серпня 2023 року.