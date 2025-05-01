Змінилася ситуація на Торецькому напрямку, ворог рухається до Лимана: огляд фронту та карти ISW

Перший травневий звіт Інституту вивчення війни розповів про зміни на фронті в Україні та Росії. Вони зафіксовані на основі аналізу події минулої доби, 30 квітня.

Американські аналітики оновили свої карти боїв. 24 Канал покаже їх та перекаже основні висновки ISW.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 1 травня

Українські війська нещодавно просунулися в Курській області. Геолокація ще від 26 квітня вказує, що вони пройшли на південний захід від Кучерова, що на південь від Суджі. Також у Росії скаржилися, що 30 квітня ЗСУ наступали в напрямку Демидівки у Бєлгородській області.

Геолокація ще від 26 квітня вказує, що вони пройшли на південний захід від Кучерова, що на південь від Суджі. Також у Росії скаржилися, що 30 квітня ЗСУ наступали в напрямку Демидівки у Бєлгородській області. Наступальні дії проводив окупант на півночі Сумської області, на Харківському напрямку, на Куп'янському, до Борової та Лиману, але якихось успіхів зміг досягти тільки біля останнього. Геолокаційні кадри від 30 квітня показують, як росіяни розмахують прапором у Новому, тож, мабуть, захопили його.

Бойові дії в Україні та Росії за 30 квітня / Карти ISW

Наступали російські війська на Сіверському напрямку та на Часів Яр, але не мали просувань. Водночас на Торецькому напрямку просувалися обидві армії: ЗСУ – на південний схід від Дачного, що на північний схід від Торецька, а окупанти – до вулиці Одеська на північному заході Торецька.

просувалися обидві армії: ЗСУ – на південний схід від Дачного, що на північний схід від Торецька, а окупанти – до вулиці Одеська на північному заході Торецька. На Покровському напрямку, на Новопавлівському, Курахівському, біля Великої Новосілки, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку бої тривали. Але просувань тут ні у кого не зафіксовано.

Підсумовуючи свій щоденний звіт, Інститут вивчення війни вказав, що українські війська просунулися в Курській області та поблизу Торецька, а російські – поблизу Лимана та Торецька

У звіті за попередню добу Інститут писав, що ЗСУ просунулися на Торецькому напрямку, а російські війська мали успіхи на Покровському та Курахівському напрямках.

Звернімо також увагу, що DeepState 30 квітня повідомляв про активні штурмові дії російської армії на Донеччині. Ймовірно, ворог окупував ще одне селище на Сході (Суха Балка в Торецькому районі) та просунувся в районах 3 населених пунктів (Дачного, Кримського та Диліївки).