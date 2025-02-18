Росіяни серйозно просунулися на Донеччині, ЗСУ намагаються контратакувати: аналіз фронту від ISW

Інститут вивчення війни 17 листопада оновив дані щодо ситуації на фронті, як в Україні, так і на території Росії – Курщині. Аналітики також оприлюднили оновлені карти боїв.

За даними ISW, росіяни продовжують наступ на всіх ділянках фронту: найнапруженіша ситуація – на Донеччині. Натомість українські війська контратакують і завдають ворогу важких втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на оцінки Інституту вивчення війни.

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Операція на Курщині триває

За даними аналітиків, росіяни продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області. Зокрема, відбулися бої в районі Суджі. Натомість ЗСУ українські війська контратакували в районі Курилівки.

Крім того, вороже міноборони заявило, що російські війська начебто захопили Свердликове.



Бої на Курщині станом 17 листопада / Карта ISW

Ворог продовжує наступати на Харківщині

В ISW зазначають, що окупанти продовжили наступ на харківському напрямку, але не досягли підтверджених успіхів. Зокрема, такі операції відбулися біля Липців і Вовчанська.

За словами українського військового, що діє на харківському напрямку, росіяни іноді атакують вогневими групами по дві-три людини та здебільшого пересуваються на гольф-карах, невеликих броньованих транспортних засобах і цивільних автомобілях. Водночас ворог дуже рідко використовує середньоброньовану техніку для перевезення піхоти.



Що зараз відбувається на Харківщині / Карта ISW станом на 17 лютого

Росіяни продовжують атаки на Луганщині

Зокрема, наступальні операції відбулися в районі Куп'янська. Водночас міністерство оборони Росії заявило, що російські війська начебто захопили Фіголівку (на північ від Куп'янська), проте ISW оцінює, що окупанти захопили населений пункт станом на 6 лютого.

Крім того, окупанти продовжили наступ у районі Борової та Лиманському напрямку, однак жодних просувань не досягли.

Представник української бригади, що діє в Харківській області, заявив, що російські війська використовують більше транспортних засобів і бронетехніки для підтримки наступальних операцій, щоправда Сили оборони знищують багато транспортних засобів. Військовий додав, що росіяни також використовують від 200 до 300 безпілотників на день у зоні відповідальності бригади, але українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ускладнюють операції російських безпілотників.



Росіяни продовжують просуватися на Луганщині / Карта ISW станом на 17 лютого

Напружена ситуація на Донеччині

Росіяни продовжують наступати на Сіверському напрямку та біля Часового Яру, однак жодних успіхів не досягли. Крім того, окупанти проводили атаки поблизу та всередині самого Часового Яру.

За даними ОСУВ "Хортиця", що росіяни в районі Васюківки використовують цивільні автомобілі та мотоцикли для перевезення піхоти. Однак українські війська знищили 10 мотоциклів і один цивільний транспортний засіб у цьому районі.

Крім того, аналітики зафіксували просування ворога в районі Торецька. У самому місті та на околицях тривали бої, зокрема в районі Кримського та Щербинівки. Однак ЗСУ тут контратакують – такі операції відбулися в районі вищевказаної Щербинівки та в самому Торецьку.



Ситуація на Торецькому напрямку станом 17 лютого / Карта ISW

Також зафіксовано просування ворожої армії в напрямку Покровська. Ворог атакував на північний схід, схід, південний схід і південний захід від міста. Натомість українські сили контратакували на південь від Покровська – у Піщаному, в районі Лисівки та Котлиному.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на східних околицях Піщаного. Однак, за деякими даними, українські війська зберігають позиції у північній частині Піщаного.



Ситуація на Покровському напрямку станом 17 лютого / Карта ISW

Росіяни просунулися і на захід від Курахового. Атаки ворога відбувалися в районі Олексіївки, Константинополя, Улакли, Андріївки та Дачного, а також у районі Зеленівки.

За даними українського джерела, російські війська провели механізовану атаку чисельністю приблизно в батальйон у районі Богатиря та Улаклів із 40 одиницями бронетехніки та 250 військовими. Однак у підсумку ворог втратив 39 машин.

Також є інформація, що українські війська відбили наступ у районі Богатиря та Константинополя, але російські війська захопили Зеленівку та просунулися вздовж шосе Курахове – Дачне – Константинополь. Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, вказують, що росіяни нещодавно просунулися у північній частині Андріївки.



Бої біля Курахового станом на 17 лютого / Карта ISW

Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки. Атаки проходили в районі Нового Комар, Новоочеретуватого, Бурлацького, Новосілки та Рівного.



За інформацією ОСУВ "Хортиця", ЗСУ відбили російську механізовану атаку з "десятками" бронетехніки в кілька хвиль у районі Великої Новосілки. На опублікованих кадрах видно українські удари по щонайменше дев'яти російських машин, що наступають колоною.

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Що відбувається біля Великої Новосілки на Донеччині / Карта ISW станом на 17 лютого

Що відбувається на Запоріжжі та Херсонщині

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області, але не просунулися. Окупанти провели наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Щербаків, Нестерянки, Новоандріївки, П'ятихаток і Малих Щербаків.

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Що відбувається на Запоріжжі / Карта ISW станом на 17 лютого

Щодо Дніпровського напрямку, то ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність тут 17 лютого.



На Херсонщині було тихо 17 лютого / Карта ISW