11 квітня, 05:03
У центрі уваги Торецьк, Часів Яр, Покровськ: ISW проаналізував ситуацію на фронті й оновив карти
Основні тези
- Російські війська мали успіхи біля Торецька та Покровська, але не утримують там стійких позицій.
- Українські сили просунулися в районі міста Часів Яр, але просування мали там і окупанти.
- На Харківському напрямку, під Боровою, Лиманом, Куп'янськом змін лінії фронту не зафіксовано.
Новий аналітичний звіт від Інституту вивчення війни щодо ситуації на фронтах в Україні та Росії опублікований 11 квітня. Декілька змін на лінії фронту знайшли відбиток на оновлених картах.
Окупанти, за даними ISW, мали успіхи біля Торецька та Покровська. Основні висновки дослідників переказує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 11 квітня
- 10 квітня російські війська продовжили наземні штурми в районі кордону країн між Курською та Сумською областями, але не підтвердили просувань. У Бєлгородській області тривали обмежені обстріли.
- Наступальні дії росіян на Харківському напрямку не призвели до успіху, як і на Борову, Лиман та Куп'янськ. Так само це стосується Сіверського напрямку.
- Активні бої навколо міста Часів Яр спричинили просування обох армій. Геолокаційні кадри від 10 квітня показують, що ЗСУ незначно просунулися вздовж вулиці Центральна в місті, а росіяни – вулицею Привокзальна.
Бойові дії в Україні та Росії за 10 квітня / Карти ISW
- Російські сили просунулися приблизно на 4 кілометри на Торецькому напрямку (вздовж траси Т-0516 Торецьк – Костянтинівка до Неліпівки, що на північний схід від Торецька та на південь від Костянтинівки), але, ймовірно, не утримують стійких позицій.
- І ще російські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що вони зайшли в південну та західну Лисівку, що на південний схід від Покровська.
- На Курахівському напрямку підтверджених змін не було, так само навколо Великої Новосілки та в західній частині Запорізької області. Обмежені наступальні дії на Дніпровському (Херсонському) напрямку успіху окупантам не принесли.
У звіті за попередню добу ISW також писав, що під Торецьком та Покровськом тривали запеклі бої, але тоді мовилося, що обидві армії мали успіхи. Окрім того, окупаційні війська просувалися в районах Куп'янська, Лимана та на заході Запорізької області.