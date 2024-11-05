ЗСУ просунулися на Харківщині та Донеччині, успіхи ворога на Сході: огляд фронту та карти ISW

Інститут вивчення війни 5 листопада оновив дані щодо ситуації на фронті, як в Україні, так і на території Росії – Курщині. Аналітики також оприлюднили оновлені карти боїв.

За даними ISW, ЗСУ продовжують свою операцію на Курщині, українським бійцям вдалося просунутися на півночі Харківщини, натомість ворог дещо покращив свої позиції на Сході України. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на оцінки Інституту вивчення війни.

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Що зараз відбувається на Курщині

Аналітики зазначають, що тут не відбулося жодних змін на лінії фронту. Щоправда, геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, показують, що ворог завдає ударів у пічній частині Мартинівки (на північний схід від Суджі). Таким чином ЗСУ продовжують діяти в цьому районі. Ба більше, росіяни переконують, що українські війська атакували в районі Новоіванівки, Леоніодова, Плехова та неподалік Суджі в районі Погребків.

За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, на Курщині під обстріл потрапили військові КНДР. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські війська завдають удару на захід від Нового Шляху (на південний захід від Глушково).

Як проходить операція ЗСУ на Курщині / Карта ISW

Успіхи ЗСУ на Харківщині

В Інституті додають, що українські сили нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, вказують, що ЗСУ просунулися на захід від Глибокого на східному березі Трав'янського водосховища.

Натомість російські сили продовжили наступ у районі Липців і в районі Вовчанська. За словами представника Сил оборони, який діє на цьому напрямку, ворог упродовж останніх тижнів не проводив наступальних дій з використанням бронетехніки. Натомість здійснював наступ невеликими піхотними групами.



Яка зараз ситуація на Харківщині / Карта ISW

Напружена ситуація на Луганщині

Тут загарбники просунулися на південний схід від Куп'янська і на північний захід від Кремінної. Натомість ЗСУ нещодавно вдалося відбити атаку російської механізованої техніки чисельністю до взводу у напрямку Лимана.

За даними Генштабу, ворог продовжив наступальні операції на північ від Куп'янська в районі Кондрашівки та Голубівки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська в районі Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Чернещини, Степової Новоселівки, Загризово, Кучерівки, Берестового, на захід від Сватового у Вишневого та Першотравного, на південний захід від Сватового в районі Дружелюбівки, Макіївки та Греківки, на захід від Кремінної в районі Торського, Зарічного та Терного та на південний захід від Кремінної в районі Діброви.



Де найзапекліші бої на Луганщині / Карта ISW

Зміни на Донеччині

Український Генштаб повідомляв, що окупанти провели безуспішні наземні атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки. Крім того, продовжували обмежені наступальні операції в районі Часового Яру та в районі Ступочок.

Українським військам, зі свого боку, вдалося просунутися в районі Торецька, а саме повернути втрачені позиції у центральній Нелипівці. Щодо росіян, то вони провели безуспішні наземні атаки біля самого Торецька, на північний схід від Торецька біля Дачного, і на захід від Торецька біля Щербинівки.

Успішними їхні дії були біля Покровська, де їм вдалося просунутися на південь і південний схід від міста. Зокрема, ворог мав успіх біля Селидового. Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що російські війська проводять механізовану атаку чисельністю приблизно у взвод і просуваються до східних околиць Новоолексіївки.

Огляд фронту на Донеччині / Карти ISW

Додамо, біля Покровська бої тривають у районі Миролюбівки та Променя, в районі Сухого Яру, Лисівки, Новогродівки, Григорівки та Вишневого, а також у напрямку Новоолексіївки та Юріївки.

Вдалося просунутися окупантам і в районі Курахового, зокрема до західної частини Новодмитрівки. Крім того, ворог опублікував кадри, де він, імовірно, захоплює Гірняк.

Український генеральний штаб повідомив, що російські війська продовжували наземні атаки на північний захід від Курахового в районі Новодмитрівки, на північ від Курахового в районі Кремінної Балки та Новоселидівки, і на північний схід від Курахового в районі Іллінки, Вовченки та Острівського.

Також ворогу вдалося просунутися біля Вугледара, де він активно атакує. Зокрема, він міг захопити Шахтарське.

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Ситуація на Запоріжжі та Херсонщині

Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися. Український генеральний штаб повідомив, що загарбники продовжують наступати на північ від Роботиного в районі Новоданилівки та Оріхового, і на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки та Степового.



Що зараз відбувається на Запоріжжі / Карта ISW

Щодо Херсонщини, то окупанти продовжували локальні наземні атаки на лівобережжі, але не просунулися вперед.



Фронт на Херсонщині / Карта ISW