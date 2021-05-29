На ролику можна побачити напівголих дівчат, білу субстанцію схожу на порошок, можливо, – це кокаїн. Самі учасники оргії називають його "цукровою пудрою".

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Моделі одягнені у форму української поліції. Одна з них спробувала порошок на смак і після цього влаштувала оральний секс з іншою учасницею вечірки.

На відеозаписі також можна побачити і самого Віталія Гречіна, який пильно щось виглядав, розставивши ноги однієї з дівчат.

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Голих дівчат затримали в ОАЕ: що відомо

У квітні на балконі будинку в курортному районі Дубай 40 дівчат влаштували оголену фотосесію. Очевидці викликали правоохоронців.

Все через те, що в ОАЕ діють строгі закони щодо зовнішнього вигляду. Якщо ти у публічному місці, одяг повинен закривати більшу частину тіла.

З'ясувалося, що 11 дівчат – українки, це підтвердили у МЗС. У генконсульстві Росії, що ще 8 затриманих та ініціатор зйомки – їхні громадяни.

За пікантну зйомку порушницям загрожувало ув'язнення терміном до 6 місяців та штраф у розмірі 5 000 дирхамів (приблизно 38 тисяч гривень).

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