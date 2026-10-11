Оголошення про припинення вогню стало для мене новиною, – Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися про енергетичне припинення вогню й припинять атаки на енергетичні об’єкти одна одної. Володимир Зеленський зазначив, що ця заява стала для нього новиною.

Про це він заявив у коментарі Axios.

Якою була реакція Зеленського на перемирʼя?

Зеленський заявив, що така домовленість стала для нього несподіванкою.

Це було для мене новиною, але якщо росіяни погодяться на припинення вогню в енергетиці, Україна погодиться,

– сказав Зеленський.

За інформацією Financial Times, українська сторона станом на момент публікації не мала відомостей про оголошене Трампом перемир’я.

"Щойно наші ремонтні бригади відновлюють електро- та водопостачання в Києві після російських ударів, що сталися кілька хвилин тому. Ніхто не чув про це [перемир’я]", – повідомив виданню високопоставлений український посадовець, близький до Зеленського.

Нагадаємо, Дональд Трамп 11 жовтня оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони нібито погодилися припинити удари по енергетичних об’єктах одна одної.

"З цієї миті у війні між Росією та Україною діє "енергетичне перемир’я". Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!" – заявив президент США.

А Володимир Зеленський заявив про готовність провести президентські вибори, однак для цього необхідне повне припинення вогню на два місяці. Він наголосив, що рішення про вибори є виключно справою українського народу, а Україна готова поважати будь-який вибір громадян.

Водночас президент зауважив, що під час війни організувати голосування складно через безпекові ризики та конституційні обмеження. За його словами, передусім необхідно створити безпечні умови, щоб українці могли проголосувати.