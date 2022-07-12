Це було б величезним подарунком Україні, – Жданов про оголошення стану війни з боку росії

Оголошення воєнного стану з боку росії зіграло б на користь Україні. У такому випадку автоматично запрацюють усі міжнародні механізми системи безпеки, які закладені в ООН.

Передовсім, мовиться про секторальні санкції проти країни-агресорки. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Варте уваги Резонансні заяви щодо Донбасу та відносини з Росією: експерт розповів про нову еру в Казахстані

росію будуть змушені виз нати країною-агресоркою

Якби росія офіційно оголосила нам стан війни, це було б величезним подарунком Україні,

– вважає Жданов.

Річ у тім, що країні, яка оголосила війну, загрожує:

позбавлення права вето;

виключення з Радбезу ООН;

секторальні санкції в масштабах ООН.

Військовий експерт пояснив: якщо росія оголосить нам війну, ООН більше не зможе маніпулювати поняттями та буде змушена визнати росію країною-агресоркою.

Читайте також "Ми ще не починали": що криється за зухвалою заявою путіна та які є сценарії завершення війни

"Тоді усі механізми будуть застосовані автоматично. Будь-які домовленості з росією будуть припинені, і нових не може бути", – додав Жданов.

Мобілізація у росії: останні новини

За чутками, що точаться навколо кремля, путін розглядає загальну мобілізацію. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що гіпотетично він може призвати 300 тисяч людей. "Але я не впевнений, чи вистачить на всіх зброї", – сказав він.

Російські окупанти продовжують тероризувати українців на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Так, чоловік просто вийшов по хліб, а натомість опинився у боях під Ізюмом.

Наразі оголосити загальнонаціональну мобілізацію глава кремля не наважується. Тож у росії проводять альтернативну мобілізацію. Влада країни-агресорки агітує людей у найбідніших регіонах та набирає так званих добровольців для участі у війні проти України.

Теж цікаво – у путіна велика неприємність, – Яковенко: дивіться відео