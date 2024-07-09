Це не збіг: військовий оглядач пояснив, чому удар по Охматдиту – сигнал НАТО

Вранці 8 липня Росія скоїла черговий терористичний удар, спрямувавши ракети на дитячу лікарню у Києві. На Заході такий цинічний обстріл пояснили тим, що Владімір Путін передає "привіт" саміту НАТО, який 9 липня почався у Вашингтоні.

Кремль намагається продемонструвати незворотність того, що робить. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що це підтверджує поведінка Росії на полі бою та на дипломатичному рівні.

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Про що свідчить обстріл Росії

Не варто забувати, що 8 липня під атакою росіян був не тільки Київ, а ще низка міст України. У кожному з них є жертви. Раніше подібні обстріли вже відбувалися, щобільше – без жодного зв'язку зі скликанням саміту НАТО.

Вони є та були частиною російської стратегії залякування, завдання шкоди, створення нестерпних умов для людей. Але масований удар по Києву стався після досить довгої перерви, просто серед білого дня ще й напередодні саміту. Тому важко говорити, що між цими подіями немає зв'язку.

Я не думаю, що це був випадковий збіг. Це був меседж для тих, хто збереться, щоб допомагати Україні. Нагадування, що росіяни не змінили своїх підходів і готові йти на ще страшніші кроки,

– підкреслив Давид Шарп.

Проте навмисний удар по лікарні може мати для окупантів зворотний ефект. Окрім ще більшого гніву українців, він призведе до ще гіршого очорнення іміджу Росії та зростання підтримки України. Навіть від тих країн, де досі цього не було.