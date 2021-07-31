В охопленій пожежами Туреччині впав метеорит: відео

У Туреччині, в якій уже четвертий день не вщухають пожежі, над Ізміром пролетів метеорит. Місцеві мешканців впевнені, що це знак лиха.

Близько 01:00 за Києвом над Ізміром пролетів метеорит. Цей момент вдалося зафіксувати очевидцям.

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Заяв про падіння метеорита немає

Очевидці кажуть, що метеорит впав біля міста і від падіння пролунав вибух, однак коментарів від влади немає.

Падіння метеорита над Ізміром: відео

Місцевих мешканців бентежить падіння метеорита. Вони переконані, що це знак лиха.

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