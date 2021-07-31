В охопленій пожежами Туреччині впав метеорит: відео
31 липня 2021 , 13:07Читать новость на русском
Джерело:Sabah
У Туреччині, в якій уже четвертий день не вщухають пожежі, над Ізміром пролетів метеорит. Місцеві мешканців впевнені, що це знак лиха.
Близько 01:00 за Києвом над Ізміром пролетів метеорит. Цей момент вдалося зафіксувати очевидцям.
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Заяв про падіння метеорита немає
Очевидці кажуть, що метеорит впав біля міста і від падіння пролунав вибух, однак коментарів від влади немає.
Падіння метеорита над Ізміром: відео
Місцевих мешканців бентежить падіння метеорита. Вони переконані, що це знак лиха.
Пожежі в Туреччині: головне
- 28 липня 2021 року в місті Манавґрат спалахнули пожежі. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум.
- Станом на 30 липня 2021 року загинули 4 людини, ще 180 травмовано.
- МЗС України повідомило, що серед постраждалих немає українців. За даними відомства на курортах Туреччини зараз перебувають 100 тисяч наших громадян.
- На допомогу Туреччині Україна відправила 2 пожежні літаки ДСНС.
- Серед місцевих жителів все більше поширюються припущення про навмисний підпал, який і спровокував ці пожежі.