Білий дім та Сенат близькі до компромісу у питання охорони кордону з Мексикою, – ЗМІ

У Конгресі США вже тривалий час точаться суперечки. Одним із дискутивних питань стала охорона кордонів держави.

Конгрес США близько до укладення угоди з адміністрацією Байдена, яка передбачає введення нових радикальних заходів прикордонного контролю. Зокрема, мовиться про право припиняти розгляд клопотань про надання притулку під час різкого збільшення кількості мігрантів.

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У США безпрецедентний рівень нелегальних перетинів кордону

Анонімні джерела повідомили, що після кількох тижнів обговорень за зачиненими дверима, угоду можуть нарешті представити.

На південному кордоні зафіксовано безпрецедентний рівень нелегальних переходів, тож цей законопроєкт має врегулювати це питання.

Водночас спікер Палати Представників Майк Джонсон та інші консервативні законодавці наполягають на ще суворіших змінах у системі надання притулку.

Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи варто підтримувати угоду з Байденом про кордон, також посилилися після того, як колишній президент Дональд Трамп виступив проти неї.

Байден назвав, за якої умови готовий закрити кордони США