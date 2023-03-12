Військового ЗСУ під час реабілітації в Німеччині побив охоронець готелю, що родом з Чечні

Військовослужбовця Збройних Сил України в готельному барі німецького міста Франкфурт-на-Майні побив охоронець, який, як згодом виявилося, сам родом з Чечні. Важливо, що приїхав наш солдат у Німеччину на реабілітацію.

Розпочати слід з того, що спершу в фейсбук-спільності "Українці у Франкфурті-на-Майні" з'явився допис, у якому йдеться про побиття кавказьким охоронцем українського солдата в Німеччині. Згодом це підтвердив генеральний консул України в Франкфурті Вадим Костюк.

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Через що трапився конфлікт

Як не дивно, "причиною" побиття охоронцем з Чечні українського солдата стало те, що він зайшов до готельного бару Roomers, де проживав, у військовій формі ЗСУ. Внаслідок нападу він отримав серйозні травми та був доправлений до лікарні.

Разом з тим Вадим Костюк зауважив, що цей інцидент трапився увечері в п'ятницю, 10 березня. За його словами, конфлікт розпочався з того, що персонал бару зробив зауваження військовому ЗСУ стосовно того, що начебто в нього "невідповідний зовнішній вигляд".

За нашою інформацією, наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони вивести нашого бійця. Внаслідок бійки у нашого громадянина – перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт,

– констатував генконсул.

Водночас він зазначив, що про деталі цього інциденту стане відомо згодом. Власне, консульство спробує отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався цей конфлікт. Однак уже зараз можна сказати точно, що українського захисника чекає операція найближчими днями.



Український захисник після побиття кавказьким охоронцем у Німеччині / Фото зі соцмереж

Розстріл українського військового

Згадаємо, що не так давно мережею поширювалось відео, на якому представники "другої армії світу" розстрілюють українського захисника. Важливо, що в останні хвилини свого життя воїн встиг промовити лише "Слава Україні!", засвідчивши нескореність свого духу.

Тоді уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що розстріл військового окупантами є порушенням Женевської конвенції. Омбудсмен констатував, що відправив це відео міжнародним партнерам з різних країн світу як чергове підтвердження злочинів Росії.

Окрім того, на це відреагував Міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба. Він наголосив, що уже звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, адже потрібно негайно розпочати розслідування цього жахливого воєнного злочину.

Поки українське консульство в Франкфурті вивчає законодавчі норми Німеччини щодо носіння військової форми поза службою. За попередньою інформацією, задля цього потрібно мати спеціальний дозвіл.