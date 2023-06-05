Охоронець закритого укриття пропагував комунізм: в СІЗО йому вручать нову підозру

Охоронець поліклініки, який перебуває під вартою через справу про закрите укриття, отримає ще одну підозру. Його підозрюють у виготовленні та поширенні комуністичної символіки.

У коментарі 24 Каналу речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що охоронцю Вадиму Мошкіну у найближчу годину вручать ще одну підозру. Виявляється, його діяльність розслідували давно – чоловіка підозрюють у виготовленні та поширенні комуністичної символіки за змовою з групою осіб.

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Обшуки в помешканні чоловіка планували провести на початку червня: трагедія з укриттям все змінила

Надія Максимець повідомила, що охоронця та його дружину підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 436-1 КК України – виготовлення й поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб.

Вони, разом з групою інших громадян, які називають себе "Всесоюзне об'єднання виборців народів СРСР", надсилали на адреси державних органів та комунальних підприємств листи, у яких писали, що проголошення незалежності України, як і розпад СРСР, нібито були незаконними. Саме тому вони буцімто не зобов'язані платити за комунальні послуги. Примітно, що як і в Мошкіних, так і в їхніх однодумців назбирався великий борг за "комуналку".

Ці листи були "прикрашені" комуністичною символікою й надходили до органів влади навіть після повномасштабного вторгнення, впродовж 2022 – 2023 років. Серед підписантів вказано прізвище охоронця. Усі заявники підписувались як громадяни неіснуючого УССР.

Претензії до комунальних підприємств були надіслані на бланках Всесоюзное объединение изберателей народов СССР/УССР, Украинское республиканское отделение СССР/УССР, Киевский городской комитет кредиторов СССР/УССР) з символікою комуністичного режиму: "зірка героя радянського союзу", або "золота зірка".

Група людей, які надсилали ці листи, відносять себе до Київського осередку "Всесоюзне об'єднання виборців народів СРСР" та до членів Українського республіканського відділення Київського міського комітету кредиторів СРСР. Вони підтримують ідею "приєднання" України до Росії під приводом відновлення УРСР та СРСР.

Розслідування встановило, що координатором вказаних організацій є дружина підозрюваного охоронця,

– сказала Максимець.

Максимець розповіла, що СБУ надіслали ці матеріали до Деснянської окружної прокуратури ще в лютому 2023 року. А обшуки в помешканні родини Мошкінів планувались на початку червня, проте 1 червня сталась трагедія з зачиненими укриттями, внаслідок якої Мошкін опинився під вартою. Тож розслідування довелось пришвидшити.

Що виявили під час обшуків квартири Мошкіних

Під час обшуків правоохоронці виявили багато документів з символікою комуністичного режиму та відповідні печатки.

Знайдені печатки із зображенням п'ятикутної зірки в центрі кола, яку обрамляє колишній герб СРСР та з назвою "Территориальное обьединение избирателей в г. Киеве". Такі мокрі печатки використовувались в листах, які надходили органам влади та комунальним підприємствам.

Мошкіну та його дружині підозри вручать першим

Під час розмови з 24 Каналом в обід 5 червня Надія Максимець розповіла, що Мошкіну якраз поїхали вручати підозру. Вона переконана, що з цим проблем не буде, адже чоловік перебуває у СІЗО.

Також 5 червня підозру планують вручити його дружині. Щодо їхніх спільників – підозри вручатимуть по ходу справи.

Вона наголосила, що справа про зачинене укриття у Києві розслідується окремо й воно продовжується. Наразі прокуратура з'ясовує усі обставини події та встановлює винуватців, щоб притягнути їх до відповідальності.

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