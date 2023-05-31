Газпром відправив свою ПВК на війну в Україну, – WSJ

Російська газовидобувна організація Газпром тепер постачає не лише газ. Для демонстації лояльності Кремлю на війну в Україну фірма відправляє своїх охоронців.

За даними видання, Газпром активно допомагає забезпечити живу силу на передових позиціях в Україні. Власне, протягом останніх місяців підприємство створило приватні охоронні компанії та завербувало туди працівників.

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Охоронці вже відправились помирати в Україну

Охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями Росії, колишніми офіцерами та бізнесменами, спрямували війська на лінію фронту в Україні, щоб довести лояльність Кремлю,

– пише видання.

Колишній охоронець Газпрому, який вже отримав поранення на війні, звернувся до своїх колег та заявив, аби ті сиділи вдома та не їхали в Україну.

The Wall Street Journal пише, що такі охоронні компанії наслідують терористичну організацію "Вагнера", однак до них входить набагато менше людей. Також у подібних групах бойовикам платять вищу зарплату, ніж отримують вагнерівці.

Додають, що кремлівський диктатор нібито вже не хоче починати нову масштабну мобілізацію, тому Кремль передав набір новобранців приватному сектору і компаніям, які залежать від постійних держконтрактів.

Газпром – так званий гаманець Путіна, уже 20 років очолює Олексій Міллер – друг російського диктатора.

До слова, російський прем'єр Міхаіл Мішустін вже підписав відповідний документ, який дозволяє створення Газпромом власної приватної військової компанії.

Власне, цей документ передбачає, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70%. Інші 30% належатимуть "приватній охоронній організації Стаф-центр".

Ми ж нагадаємо, що чим більше людей Росія відправляє в Україну, тим більше чорних пакетів повертаються назад.

Актуальні втрати ворога

Так, лише за минулу добу наші воїни ліквідували 470 ворогів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення армія Росії скоротилась на 207 910 бійців.

Що стосується техніки, то на брухт уже перетворили чимало машин ворога. За 15 місяців повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили: