Охоронців вбили: у Нігерії бойовики викрали 140 школярів

У штаті Кадуна у Нігерії бойовики штурмували баптистську середню школу-інтернат Бесель. Зловмисники викрали 140 учнів.

Загалом на території навчального закладу мешкали 165 учнів. Однієї ночі озброєні нападники штурмували будівлю і вбили охоронців.

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Вчитель Еммануель Поль повідомив, що викрадачі вивезли 140 учнів. За даними поліції, врятувати вдалося 26 людей. Зокрема, педагога.

Від початку 2021 року у Нігерії почастішали збройні напади. Часто вони закінчуються викраданнями.

В епіцентрі небезпеки опинилися сільські школи та коледжі. Там – відносно невисокий рівень безпеки. Це дозволяє зловмисникам легко перевозити жертв у лісові сховки.

Загалом від грудня 2020 року у Нігерії викрали приблизно 1000 учнів шкіл та студентів. На щастя, більшість із них вдалося звільнити. Водночас деякі молоді люди досі перебувають в ув'язненні.

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