Ціна нашої свободи: Аліна Михайлова показала моторошні фото "окопної хвороби"

Аліна Михайлова показала фото ніг евакуйованого захисника. Вона продемонструвала українцям, що таке "окопна хвороба".

Парамедикиня ЗСУ Аліна Михайлова опублікувала фото ніг евакуйованого воїна з позицій з-під Бахмуту.

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Що відомо про стан військового

Михайлова повідомила, що боєць отримав осколкове поранення під Бахмутом. Проте окрім цього, він приїхав з додатковим переохолодженням та зневодненням.

Принагідно вона показала, що сталося з ногами воїна в холодних окопах. Шкіра на кінцівках сильно зморщилась та потріскалась. Такі ноги рідко можна побачити навіть у літніх людей. Також самі кінцівки дуже бліді, іноді аж білі.



Як виглядають ноги бійця після окопу / Фото Аліна Михайлова

Парамедикиня пояснила, що це так звана "окопна хвороба" – так постійні холод та волога впливають на шкіру військових.

Як можна допомогти

Від такого стану можуть вберегти лиш сухість та тепло. Тож Аліна Михайлова дуже попросила надсилати бійцям якомога більше махрових шкарпеток, спортивні штани, кальсони. Коли людина лиш заходить в окоп – вона наскрізь мокра через секунду, тому що скрізь багно та вода. І в таких умовах військовим доводиться перебувати 24/7. Тож підходить будь-який одяг на заміну.

Мій запит – сотні шкарпеток на стабілізаційний пункт для поранених, які, на жаль, з собою запасних шкарпеток і одягу на позиції не беруть,

– сказала вона.

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