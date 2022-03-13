Окрім 9 загиблих у Миколаєві, поранення отримали 13 людей, 7 з них – у реанімації
13 березня російські окупаційні війська продовжили обстріл житлових кварталів Миколаєва. У результаті обстрілів в одному з мікрорайонів міста загинули дев’ять людей.
Крім того, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що під час обстрілів 13 березня поранення отримали 13 людей, семеро з них перебувають у реанімації.
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За словами Миколаївського міського голови, окупанти продовжують бомбити житлові райони та вбивати цивільне населення.
Це прості люди, переважно старшого віку, які стояли у черзі біля банкомату, інші – у черзі біля супермаркету,
– розповів він.
Сєнкевич додав. що на дитячий майданчик впали снаряди. Внаслідок обстрілів приватні будинки залишилися з дірками в даху. Також Сєнкєвич додав, що кількість жертв може збільшитися, оскільки зараз триває обстеження приватного сектору.
Досі у приватному секторі шукаємо, чи є там загиблі, поранені, робимо обхід цих будинків,
– підсумував мер Миколаєва.
Довідка:
- 13 березня російські окупаційні війська здійснили авіаналіт на державне підприємство "Зоря", у результаті якого виникла пожежа та пошкоджено одне з робочих приміщень.
- Ворог також обстріляв місто Баштанка. Пошкоджено житлові будинки, один чоловік опинився під завалами.
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