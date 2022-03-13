Окрім 9 загиблих у Миколаєві, поранення отримали 13 людей, 7 з них – у реанімації

13 березня російські окупаційні війська продовжили обстріл житлових кварталів Миколаєва. У результаті обстрілів в одному з мікрорайонів міста загинули дев’ять людей.

Крім того, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що під час обстрілів 13 березня поранення отримали 13 людей, семеро з них перебувають у реанімації.

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За словами Миколаївського міського голови, окупанти продовжують бомбити житлові райони та вбивати цивільне населення.

Це прості люди, переважно старшого віку, які стояли у черзі біля банкомату, інші – у черзі біля супермаркету,

– розповів він.

Сєнкевич додав. що на дитячий майданчик впали снаряди. Внаслідок обстрілів приватні будинки залишилися з дірками в даху. Також Сєнкєвич додав, що кількість жертв може збільшитися, оскільки зараз триває обстеження приватного сектору.

Досі у приватному секторі шукаємо, чи є там загиблі, поранені, робимо обхід цих будинків,

– підсумував мер Миколаєва.

Довідка:

13 березня російські окупаційні війська здійснили авіаналіт на державне підприємство "Зоря", у результаті якого виникла пожежа та пошкоджено одне з робочих приміщень.

Ворог також обстріляв місто Баштанка. Пошкоджено житлові будинки, один чоловік опинився під завалами.

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