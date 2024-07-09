"Янголятка залишилися без мами": Росія забрала життя матері двох дітей у Кривому Розі
Джерело:"Перший Міський. Кривий Ріг"
Вчора, 8 липня, окупаційні війська завдали підступного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого, на жаль, загинуло та постраждало багато людей. Серед жертв опинилася й Оксана Довбня-Остапенко.
Про мешканку міста розповів один із місцевих телеграм-каналів. У загиблої залишилося двоє дітей.
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Що відомо про загибель жінки
Росіяни ракетним ударом по підприємству у Кривому Розі 8 липня вбили українку Оксану Довбню-Остапенко. Під час ракетного удару по підприємству жінка перебувала на робочому місці.
Під час вчорашньої ракетної атаки загинула Оксана Довбня-Остапенко. 43-річна криворіжанка працювала у Центрі соціальних сервісів та інфраструктури "Метінвест Бізнес Сервіс",
– йдеться у повідомленні.
Ще троє працівниць фронт-офісів МБС отримали поранення й наразі перебувають у лікарні. Жителі Кривого Рогу висловили щирі співчуття родині загиблої. Аби підтримати її рідних, відкрили збір.Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Оксани Довбні-Остапенко. Світла пам'ять!
Саме промислове підприємство "Метінвест" зазнало атаки з боку російських загарбників. За остаточною та оновленою інформацією: загинуло 10 людей, були поранені 47 осіб.
Станом на ранок 9 липня у лікарнях міста перебуває 29 поранених. Серед них один – у дуже тяжкому стані, 7 – у тяжкому, 18 – у стані середньої тяжкості.