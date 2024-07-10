У Кривому Розі попрощалися з Оксаною Довбнею, яка загинула під час ракетної атаки 8 липня

Жінка працювала у Центрі соціальних сервісів та інфраструктури "Метінвест Бізнес Сервіс" й перебувала на робочому місці, коли Росія вдарила у підприємство ракетами.

Наразі у Кривому Розі проходять перші поховання після ракетної атаки на Північний гірничозбагачувальний комбінат. 8 липня росіяни забрали життя 10 людей, серед яких й Оксана Довбня.

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Оксана Довбня відійшла у вічність у 43 роки

Без мами залишилося двоє дітей.

За словами близьких Оксани, останнім часом вона працювала віддалено. Але цього понеділка не могла працювати з дому, бо мала справи в кабінеті й прийшла на роботу.

Друзі запам'ятали її позитивною і доброю.

Ми з Оксаною разом працювали 5 років, вона була дуже доброю та чуйною людиною, завжди допомагала колегам в роботі і поза нею. Підтримувала добрими словами, казала завжди: "Все буде добре, не хвилюйтесь". Але не цього разу, на жаль,

– розповіла колега загиблої Сніжана Сіндєєва.

Вибух від удару другою ракетою стався на очах у чоловіка Оксани. Врятувати від нього дружину він не встиг на долю секунди. Сестра Оксани розповіла, що Сергій на руках виносив тіло дружини якомога далі від руїн.

Прощання з Оксаною Довбнею, яка загинула 8 липня під час ракетної атаки на Кривий Ріг / Фото: Рудана

висловлює рідним і друзям Оксани Довбні щирі співчуття. Світла пам'ять!