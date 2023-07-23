Ураження складу боєприпасів в Октябрському: який вигляд має авіабаза із супутника

Збройні Сили України 22 липня уразили склад боєприпасів та нафтобазу в тимчасово окупованому Октябрському, що в Криму. На супутникових знімках видно, яке задимлення було на авіабазі.

Кадри із супутника опублікували у мережі. На них можна помітити, що дим сунув не лише зі складу, де зберігалися снаряди, повідомляє 24 Канал.

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В Октябрському знищили склад боєприпасів

У мережі показали наслідки успішної роботи українських воїнів в тимчасово окупованому Криму. Після того, як в Октябрському почав детонувати склад з боєприпасами, задимлення помітили ще на кількох точках на авіабазі.

Хоча авіабаза в Октябрському була давно покинута, проте, вочевидь, росіяни почали звозити туди щонайменше боєкомплекти. Можна припустити, що на території могла бути й техніка окупантів.

База в Октябрському із супутника

Знищений склад БК в Октябрському: коротко