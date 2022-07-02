Окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців

Російські військові продовжують чинити жахливі злочини в Україні, від яких просто волосся стає дибки. СБУ перехопила чергову розмову окупантів, яка вразить кожного.

Відразу ж обмовимось, що далі не рекомендуємо читати та слухати людям з вразливою психікою. На жаль, верх цинізму окупантів не знає меж. І перехоплена співробітниками СБУ розмова це вкотре доводить.

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Війна для окупантів – "вечірка"

Причому російський військовий у телефонній розмові сказав саме так, як співає та сама білявка, яка колись була учасницею "ВІА Гри". Це вам нагадування про те, що окупанти слухали музику, яку виконували зірки з України десь під час гастролей у Росії, а після цього вони приїжджають убивати наших людей.

У телефонній розмові російський військовий розповідає, що їм віддали наказ добивати поранених українців. Що окупанти й робили. Але вони не просто стріляли у беззахисних, а буквально насолоджувались можливістю завдавати болю.

Убивав голіруч разом зі спільником

Ще раз нагадуємо, що далі мовиться проЯкщо ви не впевнені, що хочете це читати, – не робіть цього.

Російському військовому спало на думку перерізати горло пораненим. Це спочатку трохи вразило його співрозмовницю, але не надовго. Ось пряма мова:

– Ти що ще комусь горло перерізав? – запитує вона.

– Та, це з самого початку було. Ну, третій – четвертий день "вечірки", – буденним тоном відповідає окупант.

– Ти от скажи, тобі захотілось і ти перерізав? Ні, б**дь, щоб його просто вбити, ти його мучив?

– Чому я мучив його? Просто перерізав горло. Ну коли я ще людині горло переріжу, я так подумав…

– (Співрозмовниця сміється) Б**дь. Ну що ж у тебе фантазії такі збочені, га?

– Але нікому не розповідай.

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Упродовж чотирьох місяців російські військові приїжджають воювати до України свідомо. Вони не лише знищують цивільну інфраструктуру, зрівнюючи цілі міста та села із землею. Вони ще й насолоджуються вбивствами, які скоюють.

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СБУ напередодні виклала відео з допитом російського військового. Він розповів, що командири закликали діяти на випередження. Мовляв, напасти на Україну необхідно до того, як наша держава зробить це першою.

Зауважимо, що полонений – уродженець Криму. Він під час допиту розповів, що по місту разом з іншими бійцями здійснили 400 мінометних обстрілів. Під час розмови з правоохоронцями ворог бідкався, що не знав, по яких саме цілях він стріляє. Ба більше, він сам плутається у свідченнях, регулярно повторюючи мантру про нічого "не знав".

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