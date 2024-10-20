"Засвітив" позицію перед дроном: окупант розстріляв свого танкіста за помилку

На Курахівському напрямку російський танкіст випадково "спалив" піхотинську позицію окупантів. За це один із загарбників його розстріляв.

Про це повідомив доброволець 24 ошбр "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

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Росіянин розстріляв свого побратима

Російський піхотинець розстріляв танкіста, який прибіг до них на позицію та засвітив її перед нашим дроном. Один з них намагався зупинити "товаріща", але не вийшло,

– зазначив Бунятов, додавши, що це відбулося на Курахівському напрямку.

Окупант застрелив свого товариша.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили, що ворог й далі здійснює активні штурмові дії в напрямку Курахового. Також російські загарбники продовжують тиск на Максимільянівку.