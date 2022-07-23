Окупантам вже нікого не обманути, – Зеленський обурений новою атакою ворога на Одесу

Російські війська 23 липня завдали не лише удару по порту Одеси. росія жорстко атакувала всі свої політичні позиції у цивілізованому світі.

Бо тепер до заяв держави-терориста більше ніхто не буде навіть прислухатися. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні за 23 липня. Він обурився черговому рівню цинічності дій росії, в ракетному ударі по порту Одеси.

Ця подія окупанти "Калібрами" атакували Одеський порт: 2 ракети збила ППО, 2 – влучили

Ми бачимо одностайність світової реакції, – президент

Річ у тім, що напередодні Україна та Росія підписали дзеркальні угоди з Туреччиною та ООН про розблокування нашого експорту. Ракети окупантів вдарили по порту тоді, коли там вже було зерно, яке мало надійти на світовий ринок.

Якщо хтось у світі міг говорити, що потрібен якийсь діалог із росією, домовленості… Бачите, що відбувається? Сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість таких заяв. Ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам вже нікого не обманути,

– сказав очільник України.

Реакція світу справді була миттєвою та однозначною. Спершу цинічний удар росіян засудили в США, Великій Британії та ЄС. Згодом також відреагували заявою в ООН.

Звернення Володимира Зеленського за 23 липня: дивіться відео