Окупанти 11 разів влаштовували обстріли на Донбасі: перелік населених пунктів

На Донбасі проросійські бойовики продовжують вести обстріли позицій українських захисників. З початку доби – 5 травня – зафіксували 11 порушень.
Джерело:Операція об'єднаних сил
Українські воїни не відкривали вогонь у відповідь. На щастя, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
До теми У лікарні Красногорівки, яку обстріляли окупанти, помер пацієнт з COVID-19, – ЗМІ
Де обстрілювали бойовики
- Поблизу Водяного 4 рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем.
- Неподалік селища Новоолександрівка окупанти атакували із мінометів 82 калібру.
- Біля Новозванівки – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новомихайлівки окупанти двічі стріляли зі стрілецької зброї.
- У передмісті Майорська, Причепилівки та Гнутового ворог обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українська сторона СЦКК повідомила ОБСЄ про дії збройних формувань Росії. В ООС наголосили, що підрозділи ЗСУ перебувають на своїх позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню.
Війна на Донбасі: останні новини
- В Красногорівці Донецької області російські найманці 4 травня обстріляли лікарню. Там перебувають 45 людей, хворих на коронавірус.
- Також окупанти обстріляли автомобіль спостережної групи Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
- Протягом 4 травня проросійські бойовики тричі обстріляли позиції українських військових.