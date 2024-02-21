Влучання в житловий сектор: окупанти атакували "Шахедами" Донеччину

Росіяни не припиняють обстрілювати мирні українські міста, які ніколи не становили для них загрози. Цього разу ворог запустив ударні дрони-камікадзе по Донецькій області.

У ніч проти 21 лютого окупанти спрямували свої безпілотні літальні апарати на Добропілля. Там поранено двоє жінок.

Дивіться також Ми формуємо нову лінію оборони: що дасть окупантам захоплення Авдіївки

Били по житловому секторі

Внаслідок влучання дронів по житловому сектору зазнали тілесних ушкоджень двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків. Медики надали їм необхідну допомогу, а найстаршу жінку госпіталізували.

Крім того, уламками пошкоджено 4 автомобілі,

– мовиться в повідомленні.

️На місці працюють рятувальники й правоохоронці. Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками російської армії.

️За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни 20 лютого обстріляли Донецьк