Окупанти активізувалися на Донбасі – вже перекидають туди сили, – Арестович
Джерело:"Фейгін.LIVE"
Олексій Арестович розповів, що ситуація на фронті загалом аналогічна до тієї, яка була в останні два дні. За словами радника Єрмака, є певне зниження активності на фронті.
За словами радника Андрія Єрмака, це відбувається перед початком якось активності. Адже експерт прогнозував, що війна перейшла у другу фазу стратегічної рівноваги.
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Арестович розповів, що відбувається на Донбасі
Збільшиться вона (мовиться про активність – 24 канал) зі сторони противника скоріш за все на Донецькому та Луганському напрямку. Тому що політичного завдання так званого "звільнення" Донецької та Луганської області ніхто не знімає,
– заявив Олексій Арестович.
Пояснив, що саме тому російська армія основні зусилля зосереджує на Донбасі. Там також збирає війська.
Проте радник Єрмака уточнив, про які саме російські війська мовиться: "Не війська, а сльози". Тому росіяни спробують наступити, проте, найімовірніше, таки відступлять.
"Адже війська з Херсонського напрямку вивільнилися сили не тільки у них, але й у нас", – сказав Арестович.
Що відбувається на Донбасі
- 24 листопада британська розвідка повідомила, що Москва, найімовірніше, перекинула основні підрозділи ВДВ на Донецький та Луганський фронти. Це трапилось протягом останніх двох тижнів.
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що 22 листопада росіяни намагались пробити оборону ЗСУ в районі селище Невельського Ясинуватського району Донецької області. Проте наші військові дали їм потужну відсіч.
- Окрім того, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що росіяни намагаються продовжувати наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Проте в окупантів нічого не виходить, адже наші військовослужбовці побудували потужну лінію оборони.
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