Окупанти активізувалися на Донбасі – вже перекидають туди сили, – Арестович

Олексій Арестович розповів, що ситуація на фронті загалом аналогічна до тієї, яка була в останні два дні. За словами радника Єрмака, є певне зниження активності на фронті.

За словами радника Андрія Єрмака, це відбувається перед початком якось активності. Адже експерт прогнозував, що війна перейшла у другу фазу стратегічної рівноваги.

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Арестович розповів, що відбувається на Донбасі

Збільшиться вона (мовиться про активність – 24 канал) зі сторони противника скоріш за все на Донецькому та Луганському напрямку. Тому що політичного завдання так званого "звільнення" Донецької та Луганської області ніхто не знімає,

– заявив Олексій Арестович.

Пояснив, що саме тому російська армія основні зусилля зосереджує на Донбасі. Там також збирає війська.

Проте радник Єрмака уточнив, про які саме російські війська мовиться: "Не війська, а сльози". Тому росіяни спробують наступити, проте, найімовірніше, таки відступлять.

"Адже війська з Херсонського напрямку вивільнилися сили не тільки у них, але й у нас", – сказав Арестович.

Що відбувається на Донбасі

24 листопада британська розвідка повідомила, що Москва, найімовірніше, перекинула основні підрозділи ВДВ на Донецький та Луганський фронти. Це трапилось протягом останніх двох тижнів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що 22 листопада росіяни намагались пробити оборону ЗСУ в районі селище Невельського Ясинуватського району Донецької області. Проте наші військові дали їм потужну відсіч.

Окрім того, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що росіяни намагаються продовжувати наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Проте в окупантів нічого не виходить, адже наші військовослужбовці побудували потужну лінію оборони.

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