Окупанти активізувалися на Донбасі – вже перекидають туди сили, – Арестович

25 листопада 2022 , 08:29
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Джерело:

"Фейгін.LIVE"

Олексій Арестович розповів, що ситуація на фронті загалом аналогічна до тієї, яка була в останні два дні. За словами радника Єрмака, є певне зниження активності на фронті.

За словами радника Андрія Єрмака, це відбувається перед початком якось активності. Адже експерт прогнозував, що війна перейшла у другу фазу стратегічної рівноваги. 

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Арестович розповів, що відбувається на Донбасі

Збільшиться вона (мовиться про активність – 24 канал) зі сторони противника скоріш за все на Донецькому та Луганському напрямку. Тому що політичного завдання так званого "звільнення" Донецької та Луганської області ніхто не знімає,
– заявив Олексій Арестович. 

Пояснив, що саме тому російська армія основні зусилля зосереджує на Донбасі. Там також збирає війська. 

Проте радник Єрмака уточнив, про які саме російські війська мовиться: "Не війська, а сльози". Тому росіяни спробують наступити, проте, найімовірніше, таки відступлять. 

"Адже війська з Херсонського напрямку вивільнилися сили не тільки у них, але й у нас", – сказав Арестович. 

Що відбувається на Донбасі

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Автор: Діана Квасневська