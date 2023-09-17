Контролюють, щоб ніхто не втікав: кого Росія кидає воювати на Луганщину

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти активізувалися у напрямку Білогорівки Луганської області. Там росіяни зосередили "Шторм-Z", а також інші підрозділи.

Одні – погано підготовлені, а інші – сподіваються якнайшвидше втекти з фронту. Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Хто воює на Луганщині

Підрозділи "Шторм-Z" наповнюють російськими зеками, які підписали контракт з міноборони Росії, а не з вагнерівцями. Вони досить добре укомплектовані, але набагато гірше підготовлені, ніж ПВК "Вагнера".

Їх не шкода, тому будуть кидати туди, де важко. Там, де треба закрити якісь прориви з боку Сил оборони України,

– наголосив ексголова Луганської ОВА.

На лінії фронту "Шторм-Z" стоять попереду. Їх контролюють ахматівці, аби ті не тікали та не покидали свої позиції. По кілька бійців знаходиться у кожному підрозділі на другій – третій лініях.

Також серед російського війська у Луганській області чимало мобілізованих. Адже Владімір Путін офіційно не підписував указ про закінчення мобілізації, тому вона триває постійно, що дозволяє ворогу безперервно підтягувати військо. Натомість кадрові підрозділи використовують в останню чергу.

Гайдай про ситуацію в Луганській області: дивитися відео

Славнозвісні "Еспаньйола"

А от ПВК "Еспаньйола" втратила величезну кількість побратимів, тому їхня риторика зовсім змінилася. Формування еволюціонувало – від патріотизму та футбольної забіякуватості до переховування на горищах та бажання якнайшвидше втекти з фронту.

Вони просять, щоб їх швидше забирали та вже не кажуть, що я тут з осколком в руці чи нозі йду вперед, бо я тут "Еспаньйола",

– сказав Сергій Гайдай.

ПВК "Еспаньйола" "Еспаньйола" – це добровольче формування в російській армії, сформоване восени 2022 року переважно ультрасами російських клубів.

Ймовірно, назва через засновника, фаната ЦСКА Станіслава Орлова, якого в навколофутбольному середовищі називають "Іспанець". Як пишуть самі окупанти, він бере участь в атаці на Україну з 2014 року.

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