Контролюють, щоб ніхто не втікав: кого Росія кидає воювати на Луганщину
У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти активізувалися у напрямку Білогорівки Луганської області. Там росіяни зосередили "Шторм-Z", а також інші підрозділи.
Одні – погано підготовлені, а інші – сподіваються якнайшвидше втекти з фронту. Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Хто воює на Луганщині
Підрозділи "Шторм-Z" наповнюють російськими зеками, які підписали контракт з міноборони Росії, а не з вагнерівцями. Вони досить добре укомплектовані, але набагато гірше підготовлені, ніж ПВК "Вагнера".
Їх не шкода, тому будуть кидати туди, де важко. Там, де треба закрити якісь прориви з боку Сил оборони України,
– наголосив ексголова Луганської ОВА.
На лінії фронту "Шторм-Z" стоять попереду. Їх контролюють ахматівці, аби ті не тікали та не покидали свої позиції. По кілька бійців знаходиться у кожному підрозділі на другій – третій лініях.
Також серед російського війська у Луганській області чимало мобілізованих. Адже Владімір Путін офіційно не підписував указ про закінчення мобілізації, тому вона триває постійно, що дозволяє ворогу безперервно підтягувати військо. Натомість кадрові підрозділи використовують в останню чергу.
Гайдай про ситуацію в Луганській області: дивитися відео
Славнозвісні "Еспаньйола"
А от ПВК "Еспаньйола" втратила величезну кількість побратимів, тому їхня риторика зовсім змінилася. Формування еволюціонувало – від патріотизму та футбольної забіякуватості до переховування на горищах та бажання якнайшвидше втекти з фронту.
Вони просять, щоб їх швидше забирали та вже не кажуть, що я тут з осколком в руці чи нозі йду вперед, бо я тут "Еспаньйола",
– сказав Сергій Гайдай.
ПВК "Еспаньйола""Еспаньйола" – це добровольче формування в російській армії, сформоване восени 2022 року переважно ультрасами російських клубів.
Ймовірно, назва через засновника, фаната ЦСКА Станіслава Орлова, якого в навколофутбольному середовищі називають "Іспанець". Як пишуть самі окупанти, він бере участь в атаці на Україну з 2014 року.
Останні новини з Луганщини
- 7 вересня на шахті "Суходільська-Східна" сталася серйозна пожежа. Це сталося у Молодогвардейську Луганської області. Загорілися дерев'яні стійки на великій глибині. Однак гірникам сказали, попри все це, спускатися та працювати, оскільки нібито дуже важливо виконати план.
- Росія перекинула на фронт у Луганську область новосформовану 25-ту армію. Британська розвідка визнає реальну ймовірність того, що Росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незалучених резервних сил на фронті, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.
- Також окупанти продовжують атакувальні дії в районі Новоєгорівки Сватівського району. Росіяни хочуть захопити панівну висоту поблизу цього населеного пункту, тому навіть кидають свої танки Т-90М "Прорив".