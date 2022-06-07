Окупанти активно використовують цивільну інфраструктуру на Донбасі для ремонту техніки

Росіяни попри великі втрати продовжують активні наступальні дії на Донбасі. Ворог не має успіху та не може похизуватися великими резервами.

Шалений наступ російських окупантів на Донбас продовжується. Ворог хоче за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Росіяни ремонтують свою техніку

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що завдяки вдалим діям наших захисників та захисниць російські окупанти знизили інтенсивність застосування своєї авіації. Ворог почав зосереджувати свої зусилля на активних наземних діях та ракетних обстрілах інфраструктурних об'єктів у глибині території України.

Також відомо, що ворог зазнає великих втрат особового складу та техніки, а великих резервів не має. Через це окупанти намагаються відремонтувати свою бойову техніку на об'єктах цивільної інфраструктури Донецької та Луганської областей.

Ситуація на фронті: коротко про головне

На Харківщині росіяни намагаються втримати зайняті рубежі та зупинити контрнаступ ЗСУ. Ворог обстрілює наших захисників та захисниць своєю артилерією, а також активно мінує територію. Тривають гарячі бої.

На Бахмутському напрямку ворог веде активні наступальні дії, але успіху немає – ЗСУ стримують просування росіян та дають окупантам шалену відсіч. Також нашим воїнам вдалося відбити атаки загарбників у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Російські окупанти почали страждати від шаленої української спеки. Вони збиралися швидко захопити Україну, тому досі воюють у зимовій формі. У них почалися проблеми з водопостачанням, тому пекуче сонце дуже сильно їх деморалізувало. Окрім того, вони почали бідкатися на відсутність ротації, адже мобілізація провалюється, а великими запасами "гарматного м'яса" окупанти похизуватися не можуть.

Нашим героїчним воїнам вдалося ліквідувати росіянина, який міг бути причетним до розстрілів на Майдані. Зокрема, про його "участь у подіях на Майдані" написав у некролозі російський чиновник.

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