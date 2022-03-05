Окупанти атакували адмінкорпус Запорізької АЕС: фото наслідків, які не вкладаються в голові
Джерело:Енергоатом
Російські окупанти напали на адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. У підсумку та загорілася, що спричинило ядерну загрозу для усього світу.
Вона могла б бути у десятки разів потужнішою за Чорнобиль. На щастя, станом на 07:00 5 березня радіаційний фон на ЗАЕС – у нормі.
Увага На Запорізькій АЕС стоять російські війська, але управлінням займається Україна
Загрози життю чи здоров'ю населення – немає. Окупанти залишили хіба зруйнований корпус АЕС.
Окупанти уночі перебували на території Запорізької АЕС. Втім, управлінням атомної електростанції зараз займається Україна. Станом на 18:30 російськи орки вийшли з міста.
Росіяни захопили АЕС: що відомо
- Загарбники захопили територію Запорізької АЕС зранку 4 березня. У телеграм-каналі "Енергоатому" повідомили, що ворог контролює адмінбудівлі та прохід на станцію. Загинули українські воїни.
- У ніч проти 4 березня окупанти атакували ЗАЕС, це спричинило пожежу. Її загасили аж під ранок. Згодом у мережі показали наслідки штурму.
- Український нардеп Давид Арахамія заявив, що наразі на атомних об'єктах перебувають чеченські бойовики. Поки вони там, гарантувати безпеку, за його словами, неможливо.
Дивіться фото наслідків обстрілів Запорізької АЕС станом на 5 березня 2022 року / Фото Енергоатом
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