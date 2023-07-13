Атака на Київ: є падіння уламків у різних районах, зокрема й на багатоповерхівки

Російські окупанти у ніч на 13 липня атакували Київ та область БпЛА. Працювала ППО. Згодом повідомили про падіння уламків.

Спершу повідомили, що уламки, ймовірно, впали у Солом'янському районі. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що екстрені служби викликали у низці районів міста.

Зверніть увагу У багатьох областях України – повітряна тривога: у Києві працює ППО

Мовиться про:

Солом'янський;

Шевченківський;

Подільський;

Дарницький.

Згодом мер Києва розповів, що сталося. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Двом постраждалим надали допомогу на місці.

У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані,

– мовиться у повідомленні.

Згодом мер Києва повідомив, що двох постраждалих госпіталізували. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Ще пізніше сповістили, що уламки впали у Подільському районі. Там зафіксоване загорання в окремо розташованій складській будівлі.

У Києві є жертви та постраждалі

Близько 3 ранку мер Києві Віталій Кличко написав у соцмережах, що в Подільському районі столиці під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого.

Щодо постраждалих інформація така: двох госпіталізували в Дарницькому районі, ще двом у Шевченківському надали допомогу на місці.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Чорному морі зараз є 3 ракетоносії ворога – 2 надводні й 1 підводний. Можливий сумарний залп "Калібрів" – до 20. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий!

Окрім того, у ніч на 13 липня повідомили, що у Хмельницькій області також пролунали вибухи . Можливо, працювала ППО.

Людей закликають не нехтувати своєю безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту, коли сповіщають про загрозу. Перебувати у місці безпеки потрібно аж до відбою. Це правило рятує життя.