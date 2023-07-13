Атака на Київ: є падіння уламків у різних районах, зокрема й на багатоповерхівки
Джерело:Віталій Кличко
Російські окупанти у ніч на 13 липня атакували Київ та область БпЛА. Працювала ППО. Згодом повідомили про падіння уламків.
Спершу повідомили, що уламки, ймовірно, впали у Солом'янському районі. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що екстрені служби викликали у низці районів міста.
Зверніть увагу У багатьох областях України – повітряна тривога: у Києві працює ППО
Мовиться про:
- Солом'янський;
- Шевченківський;
- Подільський;
- Дарницький.
Згодом мер Києва розповів, що сталося. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Двом постраждалим надали допомогу на місці.
У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані,
– мовиться у повідомленні.
Згодом мер Києва повідомив, що двох постраждалих госпіталізували. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.
Ще пізніше сповістили, що уламки впали у Подільському районі. Там зафіксоване загорання в окремо розташованій складській будівлі.
У Києві є жертви та постраждалі
Близько 3 ранку мер Києві Віталій Кличко написав у соцмережах, що в Подільському районі столиці під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого.
Щодо постраждалих інформація така: двох госпіталізували в Дарницькому районі, ще двом у Шевченківському надали допомогу на місці.
Водночас в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Чорному морі зараз є 3 ракетоносії ворога – 2 надводні й 1 підводний. Можливий сумарний залп "Калібрів" – до 20. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий!Зауважте! Окрім того, у ніч на 13 липня повідомили, що у Хмельницькій області також пролунали вибухи. Можливо, працювала ППО.
Людей закликають не нехтувати своєю безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту, коли сповіщають про загрозу. Перебувати у місці безпеки потрібно аж до відбою. Це правило рятує життя.