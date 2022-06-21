Окупанти атакували кордон Чернігівщини і знищили ліцей в Авдіївці: як минула доба в регіонах

Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільне населення в Україні. Упродовж ночі ворог відкривав вогонь по кордону на Чернігівщині з мінометів.

Про ситуацію в регіонах станом на 08:00 21 числа повідомили в Офісі Президента. У багатьох областях нашої країни ніч пройшла спокійно, але не всюди, передає 24 канал.

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Як минула доба у регіонах України

Так, наприклад, відносно спокійною ніч була на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській областях. Також не спостерігались загрози у Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Київській і Житомирській областях.

Мінометний обстріл Чернігівщини

Натомість не надто спокійною – на Чернігівщині. Неподалік пункту пропуску Грем'яч ворог завдав удару. За попередньою інформацією, вибухи стались через мінометну атаку. Детальніша інформація наразі уточнюється.

Під обстріли також потрапила Дніпропетровська область. Ворог атакував Криворізький район. Атакували окупанти два села у ньому. На щастя, минулось без постраждалих.

Поруйнований заклад освіти у Харкові

У Харкові теж було неспокійно. Упродовж ночі окупанти обстріляли північні райони міста. За попередньою інформацією, руйнувань зазнав об'єкт критичної інфраструктури, а також виникла пожежа в корпусі одного з навчальних закладів. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уже зазначив, що споруда зруйнована щонайменше на 40%. Відомо також про одну поранену людину.

Ракетні й артилерійські удари не вщухали й у самій області. Ворог бив по Харківському, Чугуївському й Ізюмському районах. Загинуло троє людей, а також ще четверо зазнало поранень. Причому, в Ізюмському районі досі палає нафтопереробне підприємство. Рятувальники намагаються приборкати масштабну пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки.

Атака "Азоту" на Луганщині

Луганщина обстрілюється без перестанку. Ворог б'є по Сєвєродонецьку та Лисичанську. Для цього він використовує авіацію. Відомо про руйнування понад десяти багатоповерхівок, приватних будинків, а також будівлі відділку поліції. Наразі відомо про одного загиблого.

Не менш масштабних руйнувань зазнало Гірське. Там пошкоджено 13 будинків. Ворог поруйнував оселі мирних мешканців також в Новоіванівці. Відомо про сім знищених будинків. А от у Врубівці загарбники зруйнували ліцей.

Окупанти вкотре влучили в "Азот". Крім того, під обстріл потрапила територія цегельного заводу. А ще російські військові відкривали вогонь по районах трьох мостів. Відомо про загиблого цивільного, а також щонайменше одного пораненого.

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Десятки знищених об'єктів на Донеччині

Не вщухають обстріли по всій лінії фронту на Донеччині. Під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Зайцеве, Торецьк, Залізне, Нью-Йорк, Бахмут, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка. Відомо про руйнування 21 об'єкта. Зокрема, 6 багатоповерхових і 6 приватних будинків. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, а ще десятеро зазнали поранень.

Загарбники уночі з РСЗВ "Град" били по Авдіївці. У ній вони з допомогою снаряду з магнієвим зарядом спалили уже третю школу в місті.

Ранковий вибух у Миколаєві

У Миколаївській області теж було неспокійно. Зранку у самому Миколаєві пролунали вибухи. Це підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич. Ввечері та зранку ворог обстрілював Широківську громаду. Згідно з попередньою інформацією, минулось без потерпілих. Не вщухають обстріли Березнегуватської громади. Там теж уточнюється інформація щодо потерпілих і руйнування.

Уночі ворог також обстріляв Первомайську громаду. Минулось без постраждалих. Водночас руйнувань зазнали будинки мирних мешканців.

Не припиняються бойові дії в Херсонській області. Там ворог використовує різноманітну зброю. Зокрема, ту, яка заборонена міжнародною конвенцією. Неспокійно мешканцям населених пунктів, розташованих поблизу Снігурівки, Зеленодольської громади, а також тих, які межують з Миколаєвом.

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