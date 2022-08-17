Росіяни атакували ракетами Одеську область

Вночі 17 серпня окупанти атакували Одеську область ракетами. Тоді по всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Зараз з'ясовують подробиці атаки. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Деталі обіцяють згодом.

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В області – пожежа

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що, ймовірно, в області було 2 "прильоти". Інформація про це з'явилась близько 03:20.

Внаслідок одного з них виникла сильна пожежа. Місцеві жителі бачили яскраве займання та дим.

Обстріли в інших регіонах

Вночі повітряну тривогу оголошували по всіх областях, крім західних. Потужні вибухи чули у Миколаєві, в різних районах міста. Мер Олександр Сєнкевич заявив про сильні обстріли росіян. На жаль, є влучання у цивільні об’єкти та пошкодження житлових будинків. Усі необхідні служби працюють на місцях, але детальнішу інформацію оприлюднять зранку.

У Харкові близько 04:40 теж почули вибухи. Попередньо, вони лунали за межами міста. Влада ще не коментувала ці повідомлення.

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