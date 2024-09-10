Росія вранці запустила безпілотники: під ударом були Київщина та кілька областей
Дрони мандрували Україною зранку 10 вересня. 24 Канал стежив за рухом БпЛА, спираючись на дані від Повітряних сил і моніторингових каналів.
Уночі та зранку Росія вже била "Шахедами" по Україні. На Черкащині та Сумщині уражено інфраструктурні об'єкти, є поранені.
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Де летіли дрони зранку 10 вересня
У Повітряних силах повідомили про відбій загрози ударних БпЛА. На Київщині відбій. Ті дрони, які на Київщині, рухаються на Білу Церкву, пишуть Повітряні сили. Дрони летять на Черкащину, – ПС. Пуски КАБів на Сумщині та Донеччині. ПС: Київська область – загроза застосування ударних БпЛА! Тривога на Київщині. У столиці сирени поки не лунали. Є ракетна небезпека для Полтавщини, інформують Повітряні сили. Моніторингові спільноти повідомляють, що невстановлений БпЛА на Чернігівщині рухається південно-західним курсом у бік Полтавщини. Пуски КАБів на Чернігівщині. ПС: Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА. Невстановлений БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, пишуть монітори. Вони припустили, що це SuperCam.
Де зараз тривога
У Повітряних силах повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.
На Київщині відбій.
Ті дрони, які на Київщині, рухаються на Білу Церкву, пишуть Повітряні сили.
Дрони летять на Черкащину, – ПС.
Пуски КАБів на Сумщині та Донеччині.
ПС: Київська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Тривога на Київщині. У столиці сирени поки не лунали.
Є ракетна небезпека для Полтавщини, інформують Повітряні сили.
Моніторингові спільноти повідомляють, що невстановлений БпЛА на Чернігівщині рухається південно-західним курсом у бік Полтавщини.
Пуски КАБів на Чернігівщині.
ПС: Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Невстановлений БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, пишуть монітори. Вони припустили, що це SuperCam.