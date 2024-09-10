Росія вранці запустила безпілотники: під ударом були Київщина та кілька областей

10 вересня 2024, 10:19
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Автор: Ірина Чеботнікова

Дрони мандрували Україною зранку 10 вересня. 24 Канал стежив за рухом БпЛА, спираючись на дані від Повітряних сил і моніторингових каналів.

Уночі та зранку Росія вже била "Шахедами" по Україні. На Черкащині та Сумщині уражено інфраструктурні об'єкти, є поранені.

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Де летіли дрони зранку 10 вересня

11:08, 10 вересня

У Повітряних силах повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.

11:06, 10 вересня

На Київщині відбій.

10:50, 10 вересня

Ті дрони, які на Київщині, рухаються на Білу Церкву, пишуть Повітряні сили.

10:35, 10 вересня

Дрони летять на Черкащину, – ПС.

10:30, 10 вересня

Пуски КАБів на Сумщині та Донеччині.

10:18, 10 вересня

Де зараз тривога

10:01, 10 вересня

ПС: Київська область – загроза застосування ударних БпЛА!

10:00, 10 вересня

Тривога на Київщині. У столиці сирени поки не лунали.

09:56, 10 вересня

Є ракетна небезпека для Полтавщини, інформують Повітряні сили.
 

09:55, 10 вересня

Моніторингові спільноти повідомляють, що невстановлений БпЛА на Чернігівщині рухається південно-західним курсом у бік Полтавщини.

09:52, 10 вересня

Пуски КАБів на Чернігівщині.

09:12, 10 вересня

ПС: Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.

08:31, 10 вересня

Невстановлений БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, пишуть монітори. Вони припустили, що це SuperCam.