Росія вранці запустила безпілотники: під ударом були Київщина та кілька областей

Дрони мандрували Україною зранку 10 вересня. 24 Канал стежив за рухом БпЛА, спираючись на дані від Повітряних сил і моніторингових каналів.

Уночі та зранку Росія вже била "Шахедами" по Україні. На Черкащині та Сумщині уражено інфраструктурні об'єкти, є поранені.

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Де летіли дрони зранку 10 вересня