Вночі росіяни вдарили "Шахедами": що відомо про атаку 6 квітня на Київщину й не тільки

Російські загарбники вночі 6 квітня атакували Україну "Шахедами". По ворожих дронах працювали сили ППО.

Що вже відомо про російську атаку ударними безпілотниками, які наслідки, передає 24 Канал.

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На Київщині відпрацювала ППО

Близько 5 години ранку у Київській ОВА повідомили, що зафіксувано рух ворожих БпЛА. По "Шахедах" працювала ППО.

На Харківщині є загиблі та поранені

Окупанти знову вдарили по Харкову дронами. Ворожі БПЛА влучили по масовій забудові, також пошкодили приватні домоволодіння у Малій Данилівці.

Обстріл "Шахедами" стався близько 00:20. На місце події оперативно прибули всі профільні служби. Зокрема, поліцейські, рятувальники, медики.

Внаслідок влучання російського БПЛА Shahed в Шевченківському районі міста Харкова загинуло двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюють поліцейські. Поранено вісім громадян,

– повідомили в поліції.

Також уточнили, що з вибуховими травмами, осколковими пораненнями постраждалих доставили до лікарень міста. Серед поранених дві жінки 25 та 52 років, 6 чоловіків віком від 23 до 76 років.

Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено 6 багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.

У селищі Мала Данилівка минулося без постраждалих. Там пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях російських обстрілів працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Збирають речові докази, документують наслідки ворожої атаки.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни".