Окупанти бідкаються, що після удару по Антонівському мосту мусять відкласти відновлення руху

ЗСУ знову влучили по Антонівському мосту. Окупанти вже жаліються, що відкладають відновлення руху. Після повторного удару ремонтувати міст загарбники вже не спішать.

Так, удар підтвердили і в російських ЗМІ, передає 24 канал. Офіційно про результативне влучання перед цим розповіли в ОК "Південь".

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Бідкання росіян

Окупанти пишуть, що є "пошкодження дорожнього полотна, але несучі елементи нібито не постраждали". Бідкаються, що "поновлення руху доведеться відкласти".

Кажуть ще про "пошкодження техніки ремонтників". Схоже, окупанти починають розуміти, що техніка їм може знадобитись для втечі з окупованих територій. До речі, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що окупанти анонсували запуск мосту 8 серпня. Однак салют ЗСУ перервав плани.

Що цьому передувало

У ЗСУ вранці 8 серпня заявили про нові серйозні влучання по Антонівському та Каховському мостах.

Українські захисники зруйнували міст наприкінці липня. Перші повідомленні про ймовірні пошкодження мосту з'явились ще ввечері 26 липня, а 27 липня цей факт підтвердили в ОК Південь. Наголосили, що "удари були філігранними".

Окупанти пробували щось відбудовувати. Однак вночі проти 4 серпня ЗСУ знову поцілили по залізничному мосту. Ймовірно, знищили вагони зі зброєю та боєприпасами, які стояли біля нього.

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Хлань розповів, що вночі вибухи чули також в Новій Каховці та Чорнобаївці. Крім того, була інформація про Скадовськ і Дар‘ївку.