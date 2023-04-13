Окупанти бояться контрнаступу, – боєць ЗСУ про причину зливу відео страти військового

Російські війська жахливо стратили українського полоненого й при цьому зняли усе на відео й виклали у мережу. Країна-терористка продовжує жорстоко порушувати Женевські конвенції.

В ефірі 24 Каналу військовослужбовець 109 бригади ТрО Єгор Фірсов прокоментував, як на відео відреагували військові. За його словами, усім не байдуже, проте ці кадри не змогли нікого похитнути.

Важливо Відео зі стратою українського військового: Лубінець пояснив, для чого це окупантам

"Повірте, на передовій ти бачиш дуже багато крові, дуже багато жорстокості. У тебе колись були емоції, адреналін, ендорфін й так далі, але пройшло багато часу й ти до цього ставишся рівно", – розповів Фірсов.

Єдине, чого ти прагнеш, – це внутрішньої помсти. Але в більшості військових – холодний розум. Як то кажуть, помсту треба подавати холодною,

– наголосив військовослужбовець.

Він зазначив, що попри різні емоції, військовий всередині розуміє, – головне не наробити помилок. Треба холоднокровно продовжувати далі робити свою справу артилеристам, кулеметникам, стрілкам, тактичним медикам, операторам дронів. Всі мають робити те, що й робили, – знищувати ворога, не давати йому просуватися.

Дивіться повне відео з Єгором Фірсовим на ютубі 24 каналу:

Контрнаступ ЗСУ

Єгор Фірсов акцентував, що ще буде дуже й дуже важко. Коли вони підіймають квадрокоптер, то бачать росіян переважно не з автоматами, не зі зброєю якоюсь у руках, а з лопатами. Те, що вони зараз роблять, це – копають, окопуються.

Ми, звичайно, “насипаємо”, але я хочу, щоб всі зрозуміли, що вони максимально роблять все, аби окопатися й тримати оборону,

– розповів Фірсов.

Вони бояться нашого контрнаступу – ми це знаємо. До речі, одна з причин, чому це відео виклали й використовують, як ІПСО, щоб залякати перед тим, як ми будемо наступати. Розуміють, що було під Києвом, що було під Харковом, що було під Херсоном", – повідомив військовослужбовець

Він додав, що всі наші бійці, які на передовій, які зараз готуються в тилу, розуміють – буде непросто.

Останні новини щодо контрнаступу ЗСУ