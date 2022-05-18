Окупанти бояться нічної "партизанщини" і вже переходять на українську: нове перехоплення СБУ

Росіяни шоковані опором цивільних українців на тимчасово окупованих територіях. Вони настільки бояться нічної "партизанщини", що вже починають вчити українську мову.

Про це свідчить нове перехоплення Службою безпеки України телефонної розмови окупантів. У ній загарбники, які перебувають у Запорізькій області, прощаються словами "до побачення".

Читайте також Журналісти знайшли дружину окупанта, яка бажала смерті й катувань українським дітям

Російські окупанти починають переходити на українську мову

У телефонній розмові російських окупантів, яку перехопила Служба безпеки України, загарбники бідкаються одне одному на постійні атаки українських захисників у Запорізькій області. Красномовність одного з росіян вражає.

Кожного вечора, бл*ть, боремось проти ДРГ, які, бл*ть, щоночі починають, на*уй, у село заходити. Ну коротше, бл*ть, зає*ало все, додому хочу, бл*ть. Уже деякі на взводі: "покладемо х*й, з*бемся, зає*али",

– у паніці розповідає загарбник.

Наприкінці телефонної розмови російські окупанти раптово переходять на українську мову – прощаються словами "до побачення". У Службі безпеки України припустили, що невдовзі українські збройні сили навчать їх ще й правильно вітатися – словами "Слава Україні!".

Окупанти бояться партизанів і переходять на українську мову: дивіться відео

Втім, головне кодове слово "паляниця" все одно залишається для окупантів недосяжним. Як і плани закріпитися на українській землі, де навіть трактор може "напартизанити" російський танк,

– підсумували у Службі безпеки України.

Актуальна ситуація у Запорізькій області

Збройні Сили України 16 травня знищили позицію ворога на Запоріжжі. Було знайдено трофеї та особисті речі окупантів, серед яких був також шарф давно забутої українцями "Партії регіонів". Українські захисники зазначили, що це, ймовірно, були бійці із квазіреспубліки "ДНР".

У тимчасово окупованому Мелітополі самопроголошена "влада" намагається шантажем схилити місцевих жителів до лояльності. Вони переконують працівників бюджетних установ, що ті можуть назавжди залишитись без роботи, адже у місті з'явилось чимало переселенців з Маріуполя, які буцімто готові співпрацювати з окупаційною владою. Разом з тим у Запорізькій ОВА повідомили, що з Мелітополя протягом останніх двох місяців вже виїхала майже половина людей.

В Енергодарі російські окупанти ходили по квартирах і викрадали чоловіків, зв'язували їм руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі відомо про щонайменше 6 викрадених.

На Запоріжжі стало відомо про підлітків, які співпрацювали з окупантами у селі Інженерне, що у Пологівському районі. Зокрема, діти розповідали росіянам інформацію про покинуті будинки та залишені там цінності, після чого разом з ними мародерили чужі оселі.

Збройні Сили України лише за добу 17 травня у Запорізькій області ліквідували 20 російських окупантів, ще 33 – поранили. Крім того, нашими захисниками було знищено чимало ворожої техніки.

В області окупанти готують підґрунтя для псевдореферендумів, залучаючи при цьому колаборантів. Вони залякують представників легітимної влади та членів їхніх родин та активно призначають на посади проросійських гауляйтерів.

При цьому у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Активний партизанський рух діє і в Криму, і в Херсоні, і на Запоріжжі.

Зверніть увагу – російські окупанти бояться херсонців, тому не ходять поодинці: дивіться відео